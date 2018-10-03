Астана. 3 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Вопрос улучшения менеджмента медорганизаций в обеспечении лекарств в Казахстане подняли в мажилисе.

«Своевременное, бесперебойное обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами – один из показателей эффективности системы здравоохранения. Между тем проблемы дефицита, недопоставки, непрозрачных конкурсов по закупкам, неадекватного ценообразования не решаются на протяжении нескольких лет… На основании вышеизложенного, прошу вас, Ерболат Аскарбекович, принять меры по улучшению оперативного менеджмента медицинских организаций, прозрачности их деятельности с целью обеспечения пациентов необходимыми препаратами», — сказал депутат мажилиса Артур Платонов, озвучивая свой депутатский запрос, в мажилисе в среду.

В частности, было предложено рассмотреть предложение, предполагающее в основу планируемых объемов закупа лекарственных средств закладывать данные регистров больных теми или иными хроническими заболеваниями, а также объективные статистические данные по динамике заболеваний.

«Центру электронного здравоохранения сформировать единую базу данных по ценам, объемам лекарственных средств, и данных об объемах обеспечения населенных пунктов с сопоставлением с соответствующими заявками. Перевести все закупы лекарственных средств на электронный формат», — добавил депутат.

Он напомнил, что глава государства ранее поручал министерству здравоохранения обеспечить соответствующий контроль в сфере здравоохранения, в том числе и процесса закупа лекарственных средств.

«Одна из важнейших причин – процедурные нарушения при проведении закупок. Достаточно напомнить отрицательный опыт в Восточном Казахстане, когда на основании судебных разбирательств было вынесено постановление акимата о том, что конкурсной комиссией управления здравоохранения допущены грубые нарушения. Разница в предпочтении одной фармкомпании другой составила почти Т500 млн. Недавний, августовский судебный процесс 2018 года в Астане. Подобные действия наблюдались в Акмолинской, Южной и Северо-Казахстанской областях. Результат этого – люди не получили положенные препараты в срок и в необходимом объеме», — объяснил мажилисмен.

По его словам, судебные тяжбы и выяснения разных интересов так же сильно тормозят процесс регулярного и качественного обеспечения лекарствами.

«Для отдельных пациентов подобные промедления – вопрос жизни и смерти. Фактически допускается персональная ответственность чиновников за недопоставку лекарств, поставку их в не срок, ненадлежащего объема и качества», — заключил А. Платонов.