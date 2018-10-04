«Цеснабанк» зарегистрировал пятую облигационную программу на Т500 млрд

Алматы. 4 октября. КазТАГ — Национальный банк Казахстана зарегистрировал пятую облигационную программу АО «Цеснабанк», сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«АО «Цеснабанк» (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, уведомило KASE о регистрации Национальным банком РК 2 октября 2018 года пятой облигационной программы банка в размере 500 млрд тенге», — говорится в сообщении банка, опубликованном на KASE в четверг.

В рамках этой программы будут выпущены купонные облигации и простые акции, уточняется в официальном письме.

Напомним, в сентября стало известно, что «Цеснабанк» занял у Национального банка РК (НБРК) $407 млн. Как отмечалось в комментарии банка, в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности был привлечен краткосрочный заем НБРК в сумме Т150 млрд. В «Цеснабанке» также добавили, что 5 сентября произвели частичное погашение займа на сумму Т100 млрд, пообещав, что оставшаяся часть займа, включая вознаграждение, «будет погашена в ближайшее время».

Кроме того, в прошлом месяце сообщалось, что портфель сельхозкредитов на Т450 млрд намерены выкупить у «Цеснабанка» НБРК и кабмин.

Напомним, ранее «Цеснабанк» также стал участником программы оздоровления финансового сектора и уже получил льготное финансирование путем размещения субординированных облигаций на срок 15 лет с доходностью 4% на сумму Т100 млрд.