«Госаппарат в ожидании нового президентского послания». «Урбанизация может привести к конфликтам в обществе». «Язык и основа: нужна ли латиница казахскому языку?». «Эксперты не смогли угадать курс доллара, рубля и цену на нефть»

Сетевой Казахстан 4 октября 2018г.

SAYASAT . ORG . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Какое будет послание?» — Госаппарат в ожидании нового президентского послания. Интрига завязалась с открытия парламентской сессии, на которой Нурсултан НАЗАРБАЕВ анонсировал очередное обращение к народу. С того времени левобережная столица гадает о дате презентации документа. Мы же в свою очередь напомним, что в январе текущего года Нурсултан Назарбаев уже обращался с ежегодным посланием. И очевидно, что для второго в этом году выхода есть веская причина. Как, к примеру, это было в 2014 году, когда президент впервые вышел со вторым посланием в одном году, чтобы презентовать новую экономическую политику «Нұрлы Жол» (которая позже легла в основу предвыборной программы Нурсултана Назарбаева на президентских выборах-2015).

IA — CENTR . RU . Сергей МАСАУЛОВ – «Россия-Казахстан: О вреде войн памяти» — Нельзя сказать, что это массовое явление, особенно по сравнению с 90-ми годами прошлого века. И вроде бы не настолько влиятельное направление в общественном сознании Казахстана и Кыргызстана. Но всё же, с завидной живучестью возрождаются различные идеи исторической ответственности за геноцид населения на территориях нынешних Казахстана и Кыргызстана. Причём ответственность должны понести разного рода народные враги, якобы сознательно стремившиеся к уничтожению самих народов. Иногда указывают на врагов, смутно проглядывающих из толщи времён, но часто прямо указывают на события не столь отдалённые. Обвиняют, например, советские власти 30-х годов в сознательном устроении голода, а значит — в геноциде казахского народа…

CARAVAN . KZ . «Долг платежом страшен: Петр Своик о внешнем долге РК» — По состоянию на 1 июля 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил 164,4 миллиарда долларов, или 96,3 процента к ВВП (улучшение с начала года на 6,3 процентов) — При нынешнем устройстве Нацбанка и банков второго уровня ситуация такова: либо мы как-то продолжаем экономически развиваться, но за счет наращивания внешнего долга, и в результате будем все более сливать весь прирост и еще отрывать от себя, либо нужно менять экономическую систему. Разумеется, о втором варианте говорить бессмысленно, потому что мы не субъект принятия решений, а объект. Развязка очень быстро зреет в России, где ситуация совершенно аналогична. Санкции для них – это родовспоможение: рождение новой системы, пускай в мучениях, но в целях восстановления национального монетарного суверенитета. Нам со временем придется это повторять.

«Это страшное слово “трехсменка”: что происходит в обычной школе Алматинской области» — Вот уже пять лет (!) школа им. Л. Н. Толстого в поселке Иргели Карасайского района Алматинской области перегружена, сейчас работает в три смены. Последний урок здесь заканчивается в 20.15.

TIME . KZ . «Учёный должен быть голодным?» — Лауреат премии “Изобретение года”, победитель проекта “100 новых лиц Казахстана” Алексей БАШКИРЦЕВ, бесконечно вкладывая в развитие и продвижение науки страны свои силы и средства, в одночасье лишился всего: здоровья, квартиры, производственного помещения, возможности заниматься любимым делом и даже пенсии. 65-летний Башкирцев — уникальный человек. Ему в одиночку удалось сделать то, что не всегда под силу научно-исследовательским институтам с большим штатом сотрудников — После суда, когда я остался без квартиры и производственного помещения, дочь мне сказала: “Главное, что есть ты и твои разработки. Прорвемся!” Этим я, собственно, и занимаюсь всю свою жизнь…

«Бросить стариков я не могу!» — Когда тебе 90 лет, но ты помогаешь другим. История алматинца Кадыргали СУЛТАНГАЛИЕВА. Утром за несколько дней до этого звонок в редакцию. Беру трубку — Я ваша читательница, у меня есть к вам огромная просьба, — женский, уверенный голос. — В нашем районе есть удивительный человек, о таких людях нужно рассказывать. Ему 90 лет, но он заботится о стариках, которые живут рядом. Находит их, поддерживает как может и взамен ничего не берет. Нам, его подопечным, хочется его отблагодарить. Но как? Что мы можем сделать? А вот если бы про него написали…

И вот тот самый удивительный человек сидит напротив меня и рассказывает о своем прошлом (был учителем истории, потом директором школы, а позже руководителем детского дома), но главное — о настоящем: вот уже двадцать лет он председатель совета ветеранов одного из округов Бостандыкского района Алматы. Он знает все о стариках, живущих на его участке.

Тулеген БАЙТУКЕНОВ – «Педаль за отвагу» — “29 и 30 сентября внимание всего мира было приковано к Алматы. Ведь в это время в самом крупном городе Казахстана проходила крупнейшая велогонка в мире “Тур Алматы”. 100 миллионов туристов прибыли со всего мира, чтобы насладиться грандиозным велоспортивным событием в красивейших предгорьях Заилийского Алатау. Только по первоначальным подсчетам организаторов, гонка принесла в бюджет города около $1 млрд., которые будут направлены на благоустройство города и социальные нужды. Акимат и спортивные функционеры справились с организацией гонки на отлично, поэтому соревнования решили сделать регулярными. Алматинцы только приветствуют начинание, ведь все делается ради города, а город это и есть горожане”. — Видимо, именно так устроители “Тура Алматы” видят соревнование и свою миссию. На деле же гонка была локальной, ни на одном из спортивных сайтов, кроме казахстанских, вы не найдете о ней даже упоминания.

CAMONITOR . KZ . «Казахстанский спорт: корень неудач – в невнимании к тренерам и инфраструктуре» — Мы продолжаем разговор на тему «Системные сбои в казахстанском спорте: кто виноват и что делать?». Сегодня речь пойдет о таких базовых составляющих, как инфраструктура и кадры. Ведь для занятий спортом необходимы два главных условия: первое – хотя бы по минимуму оборудованные залы или площадки с сопутствующим спортинвентарем, второе – люди, имеющие способности и стимулы к тому, чтобы научить детей тому, как это делать, а наиболее одаренных из них вывести в чемпионы.

«Суд с участием присяжных по-казахстански: отечественные особенности» — Суд присяжных в Казахстане уже существует почти 12 лет. О том, что сейчас происходит с судом присяжных в Казахстане мы поговорили с Татьяной ЗИНОВИЧ, руководителем Центра исследования правовой политики — Хотелось бы сразу вас поправить. Суда присяжных в Казахстане не существует. У нас есть суд с участием присяжных заседателей. Это не классическая модель суда присяжных, которую мы привыкли видеть в кино.

KAPITAL . KZ . «Как интернет и YouTube меняют рекламный рынок Казахстана» — В конце сентября на рынок Казахстана зашла одна из крупнейших партнерских сетей YouTube — Yoola (MCN, multi-channel network). Теперь на рынке Казахстана конкурируют три MCN: помимо вышеупомянутой, это Air и Genesis. Чем привлекателен Казахстан для глобальных партнеров YouTube, а также как их присутствие отразится на рекламном рынке, развитии движения блогеров и интересах аудитории, «Капитал.kz» узнал у руководителей партнерских сетей в Казахстане.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев: Урбанизация может привести к конфликтам в обществе» — Люди едут в большие города в поисках хорошей жизни. Как государство должно руководить этим процессом? Что необходимо для комфорта и продуктивного развития городу? — Свыше 57% опрошенных выразили доверие религиозным структурам. Не депутатам маслихата, не акимату, а религиозным структурам. Это было несколько лет назад. Неконтролируемая урбанизация приводит к маргинализации города. Это создает благоприятную среду для распространения радикальных идей. Сейчас происходит серьёзная трансформация религиозного поля именно за счёт урбанизации.

365 INFO . KZ . «Правоохранительные органы уличили КМГ в сделках с неблагонадежными партнерами» — Ситуацией в нацкомпании заинтересовалась администрация президента. Трое недавно уволенных из «КазМунайГаза» аудиторов Дамиржан Интыкбаев, Канат Нурпеисов и Жеткен Кошкаров оказались правы — в компании происходят чудные дела. Об этом еще в начале 2018 года они поставили в известность как фонд «Самрук-Казына», так и ряд государственных органов, включая генпрокуратуру.

«Эксперты не смогли угадать курс доллара, рубля и цену на нефть» — Прогнозы экспертов казахстанских банков, страховых и инвестиционных компаний, данные в начале сентября относительно курса доллара, рубля и цены на нефть сильно разошлись с реальностью. Причина в высокой волатильности и неопределенности на рынках.

«Робот взяток не берет: какие профессии не вымрут в Казахстане?» — Футуристические прогнозы разбиваются о казахстанские реалии. Коррупционное лобби не способствует автоматизации. Футурологи пугают прогнозами, что ряд профессий вымрет в ближайшие годы и люди потеряют работу. Нотариусы, парковщики, риэлторы, бухгалтеры… Насколько эта тенденция соответствует реалиям Казахстана? Мы решили опросить экспертов.

MATRITCA . KZ . Толеутай РАХИМБЕКОВ – «Аграрной науке нужен хирургический скальпель» — Я и не верю в возможность самовозрождения, самоочищения наших некоторых НИИ и считаю, что, если государству нужна аграрная наука, то не надо бояться решительных, радикальных мер. Терапевтические методы уже не помогут. Нужен хирургический скальпель. Слишком запущена болезнь. Слишком расползлась метастаза. Кстати, кажется об этом я и говорил в начале этого года руководству МСХ: бояться анонимок не надо, исходя только из того, что анонимки псевдоученых будут всегда.

Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Язык и основа: нужна ли латиница казахскому языку?» — И введение латиницы в Казахстане при нынешнем плачевном состоянии казахского языка, литературы и духовности может иметь негативные последствия. К тому же надо быть столь равнодушным к горькому опыту прошлого, чтобы стремиться его повторить и придать забвению теперь уже казахскую литературу на русской основе. Казахский язык относится к древним языкам, но связи с первоначальной графикой не только потерялись, но в силу разных причин язык функционировал на разных алфавитах, что имело негативные последствия. И каждый крупный информационный пласт был связан лишь с определенной графикой. И в то же время большая масса информации на определенной графике безвозвратно терялась с переходом на новую.

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