От реализации ипотечной программы «7-20-25» будет зависеть, сохранят ли акимы должности — Назарбаев

Астана. 5 октября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. От реализации программы льготной ипотеки «7-20-25» будет зависеть, сохранят ли акимы регионов свои должности, предупредил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Не работаем. Правительство не работает, Бакытжан (Сагинтаев, премьер-министр РК – КазТАГ), акимы не работают. Ко всем акимам обращаюсь — что вам еще надо? Чтобы людям сделать хорошо, что надо? Все дали (для выполнения программы «7-20-25» — КазТАГ). К старым соратникам обращаюсь. Предупреждаю всех акимов — это будет оценка вашей деятельности в конце года. Перейдете вы на 2019 год или нет в этой должности», — заявил Н. Назарбаев, выступая с посланием народу страны в пятницу.

Президент также отметил, что программа доступного жилищного кредитования «7-20-25» позволяет, если в семье два человека работают, «запросто взять ипотеку и начать платить по кредитам».

«Только 2 тыс. заявок одобрено? Нет желающих или условия такие?» — спросил глава государства у министров и акимов.

Первый вице-премьер Аскар Мамин доложил президенту, что удешевленная квартира площадью 50 кв.м стоит Т7 млн.

«20% от 7 млн — 1,4 млн может заплатить же человек? И на 25 лет взять кредит», — вновь поинтересовался Нурсултан Назарбаев.

Президент предложил акимам регионов изучить опыт субсидирования из местного бюджета первоначального взноса, который ввел в бытность акимом Астаны Асет Исекешев.

«Сделал же? (Асет Исекешев – КазТАГ), скажи всем, как ты сделал. Это говорит о том, что есть возможность дать учителям, дать полиции, дать всем. Скажи? Субсидирование первоначальных взносов если у них не хватает? В областях это можно сделать? Не платить же мы вас заставляем за все. Только первоначальный взнос, какой-то части. То есть нужно переживать за это. Нужно хотеть заниматься, помочь. Выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других. Так сделала Астана, идите и учитесь», — сказал президент акимам.