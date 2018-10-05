Назарбаев поручил принять дорожную карту по модернизации органов внутренних дел со стартом в 2019 г.

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Астана. 5 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Необходимо принять дорожную карту по модернизации органов внутренних дел со стартом в 2019 году, сказал президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Нужны глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных органов. Надо дорожную карту принять по модернизации органов внутренних дел. Старт надо дать с 2019 года», — сказал Н. Назарбаев в пятницу в ходе своего ежегодного выступления с посланием народу Казахстана.

Он напомнил, что сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем фронте борьбы с преступностью, защищают от нее граждан, нередко рискуя жизнью. Так, за годы независимости при исполнении своих служебных обязанностей, по данным главы государства, погибли 770 полицейских.

«Полиция должна быть помощником человека, а не палкой для наказания. Я генерала Касымова (Калмуханбета, министра внутренних дел РК – КазТАГ) считаю самым опытным полицейским в нашей стране, честным и порядочным человеком. Считаю, что он сам предложит, что нам делать в полиции», — заключил президент РК.

Напомним, вопрос реформирования органов внутренних дел Казахстана встал очень остро после убийства в Алматы всемирно известного фигуриста Дениса Тена.

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Гибель титулованного спортсмена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел К. Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Оба подозреваемых были задержаны 20 июля – это уроженец Жамбылской области 24-летний Нуралы Киясов и уроженец Кызылординской области 23-летний Арман Кудайбергенов, которые, по сведениям полиции, уже дали признательные показания.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира.

Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.

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