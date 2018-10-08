Алматы. 8 октября. КазТАГ – Нобелевскую премию по экономике присудили за достижения в области долгосрочного макроэкономического анализа, сообщает РБК.

«Премию Шведского национального банка по экономическим наукам, учрежденную в память об Альфреде Нобеле, присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Премию они получили за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа: У. Нордахус отмечен за внедрение в него учета изменений климата, П. Ромер – за объяснение, как на экономический рост влияют инновации», — сообщили в Нобелевском комитете в понедельник.

Отмечается, что премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий – по медицине, физике, химии, литературе и премии мира, – не была учреждена самим А. Нобелем в 1901 году, а Банком Швеции в 1968 году по случаю своего 30-летия. Банк ежегодно отчисляет Нобелевскому комитет сумму, равную размеру премии – 9 млн крон или чуть больше $1 млн.

Напомним, 1 октября Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена Тасуку Хондзе (Япония) и Джеймсу Эллисону (США) за их открытия в терапии рака.

2 октября Нобелевскую премию 2018 года в области физики присудили ученым Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада) за их «революционные открытия в области лазерной физики».

3 октября Нобелевскую премию по химии присудили Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за их исследования в области эволюции ферментов.

5 октября Нобелевскую премию мира 2018 года получили хирург Дени Муквеге и правозащитница Надя Мурад за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.