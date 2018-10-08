Сотрудников алматинского аэропорта оштрафовали после безбилетного прохода певца на борт самолета

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Астана. 8 октября. КазТАГ — Сотрудников алматинского аэропорта оштрафовали после безбилетного прохода певца на борт самолета, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию (КГА МИР) РК.

«По факту прохода Т. Алиxанова (певец, известный под псевдонимом Торегали Тореали – КазТАГ) в контролируемую зону аэропорта и на борт воздушного судна авиакомпаний АО «Air Astana», произошедшего 14 сентября 2018 года на рейсе Алматы-Гонконг, комитетом гражданской авиации МИР РК проведена внеплановая инспекционная проверка. По результатам проверки, за нарушения требований по авиационной безопасности в аэропорту Алматы, выразившиеся в незаконном допуске в контролируемую зону и на борт воздушного судна постороннего человека, в отношении виновных лиц аэропорта и авиакомпании приняты меры административного воздействия», — говорится в сообщении комитета на странице в Facebook в понедельник.

Так, к административной ответственности по ч. 1 ст. 570 (об административных правонарушениях) Кодекса РК привлечены: Ринат Рахимгереев – инспектор подразделения досмотра службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы»; Абылай Кыргызбаев – инспектор подразделения досмотра службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы»; Шолпан Закирова – инспектор подразделения досмотра службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы»; Карина Абдурахипова – агент по обслуживанию пассажиров авиакомпаний АО «Air Astana».

Как уточняется, на каждого сотрудника наложен штраф в размере 20 МРП (Т48 100).

«Государственными авиационными инспекторами КГА в целях недопущения нарушений мер авиационной безопасности с руководством и персоналом службы авиационной безопасности проведены инструктажи по пропускному и внутриобъектовому режиму в аэропорту», — резюмируется в сообщении.

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Напомним, 3 октября сообщалось, что после безбилетного прохода певца Т. Тореали на борт самолета в Алматы КГА назначил внеплановую проверку.

1 МРП = Т2405.

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