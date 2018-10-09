Ускорить создание общего рынка газа в ЕАЭС предложили в ЕЭК

Алматы. 9 октября. КазТАГ — Ускорить создание общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предложили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«При доброй воле государств-членов (ЕАЭС) рынок газа может начать функционировать не с 1 января 2025 года. Его можно приблизить как минимум до 1 января 2023 года. Но для этого нужно принять договор, разработать акты и создать все условия для того, чтобы рынок заработал», — заявил во вторник директор департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, выступая на Белорусском энергетическом и экологическом форуме.

Он уточнил, что проект договора, предусматривающий создание общего рынка газа, должен быть подготовлен к 2021 году, его подписание запланировано на 2022 год.

По словам главы департамента ЕЭК, в будущем «индикатором формирования стоимости газа должна стать биржевая торговля».

«Российская Федерация уже активно занимается продажей газа на бирже. Если в 2014 году через биржу было реализовано 0,5 млрд куб. м природного газа, то в прошлом году – 20,3 млрд куб. м. По итогам нынешнего года Россия может выйти на продажу (через биржу) 35 млрд куб. м газа», — пояснил Л. Шенец.

«Я думаю, что, если все пройдет успешно, к 1 июля 2019 года международный договор о создании общего рынка будет принят», — отметил глава департамента по энергетике ЕЭК.

Он проинформировал, что проект этого договора (протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка) разработан и направлен странам ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур.

Также, как сообщил глава департамента, к настоящему времени в рамках ЕАЭС принята концепция и программа формирования общего рынка электроэнергии.

«Однако необходима разработка еще ряда нормативных актов», — подчеркнул глава департамента ЕЭК.

По его словам, в процессе движения участников ЕАЭС к единому рынку электроэнергии сторонами решены некоторые спорные вопросы.

Он уточнил, что «сторонам же удалось снять ряд разногласий, например, удалось урегулировать стоимость передачи электроэнергии по сетям Российской Федерации».

Представитель ЕЭК также констатировал рост взаимной торговли электроэнергией стран ЕАЭС.

«Только за прошлый год объем взаимной торговли составил 9,8 млрд кВт/ч, что на 28% больше показателя 2016 года», — отметил Л. Шенец.