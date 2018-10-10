В Женеве подписан меморандум о взаимопонимании между международным торговым центром и странами ЕАЭС

Алматы. 10 октября. КазТАГ – В Женеве 9 октября подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Международным торговым центром (МТЦ), сообщается на сайте ЕЭК.

«Цель меморандума – укрепление торгового и экономического взаимодействия государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и их интеграция в систему международной торговли, а также обеспечение более эффективной бизнес-среды в странах ЕАЭС», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Документ устанавливает рамки сотрудничества между МТЦ и ЕЭК и открывает возможности для реализации совместных мероприятий и инициатив, которые будут полезны микро-, малым и средним предприятиям в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России, поясняется в информации.

«Мы заинтересованы в разработке совместной повестки с МТЦ и в создании новой платформы для более глубокого сотрудничества, поскольку мы считаем, что наше взаимодействие будет способствовать дальнейшей экономической интеграции в евразийском регионе», – заявила член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

«МТЦ рад укрепить свое партнерство с ЕАЭС и активнее поддерживать государства-члены в их усилиях по достижению устойчивого экономического развития. Это партнерство поможет разблокировать неиспользованный торговый потенциал в странах союза и обеспечить им более высокий экономический рост», — сказала исполнительный директор МТЦ Аранча Гонсалес.

Международный торговый центр является совместным агентством Всемирной торговой организации и ООН. Деятельность МТЦ направлена на поощрение торговли и развитие экспорта, а также на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий на мировых рынках.