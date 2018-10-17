Каждый пятый тенге, принадлежащий вкладчикам ЕНПФ, инвестирован в отечественные банки. То ли еще будет?

600 млрд. пенсионных тенге для банков: эх, раз, да еще раз? Финансовые экзерсисы с деньгами вкладчиков ЕНПФ продолжаются

Ну вот, еще одна страница: глава государства дал поручение Национальному банку предоставить долгосрочную тенговую ликвидность в размере 600 млрд. тенге, чтобы обеспечить доступным кредитованием приоритетные проекты реального сектора экономики.

Регулятор с поручением согласен (как же, сам давал свои предложение!), а общественности в своем пресс-релизе сообщает о том, что «совместно с правительством уже ведет работу по определению условий и механизма предоставления этих средств».

«В рамках проводимой работы, рассматривается возможность использования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях, в том числе суммы средств, которые были запланированы, но не полностью использованы на инвестиции в соответствии с облигационной программой для банков на 2018 год на сумму 200 млрд. тенге», — подчеркивает регулятор финансового рынка.

Он уточняет, что в рамках этой программы пенсионные активы ЕНПФ инвестированы в облигации банков на общую сумму 35 млрд. тенге. Естественно, на рыночных условиях – доходность по ним составит 11,5-12% годовых.

Вот такое сухое, выдержанное без подробностей и эмоций сообщение.

Однако чуть ранее министр финансов Алихан Смаилов неожиданно стал инсайдером куда более интригующей информации.

Судя по его словам, решение о 600 млрд. тенге принимает Национальный банк. Это раз. Половина средств будет выделена за счет средств самого Нацбанка, а еще половина – за счет средств ЕНПФ. Это два.

«Те накопления, которые находятся в пенсионном фонде, должны инвестироваться и приносить доход, для того чтобы активы ЕНПФ росли. Поэтому их надо куда-то инвестировать. В данном случае речь идет об инвестировании в собственную экономику по рыночным ставкам. Поэтому это нормально. Так происходило и происходит во всех странах мира — инвестируется в экономику по рыночным ставкам, за счет этого, во-первых, идет накопление основного тела накоплений. Кроме того, идет прирост инвестиционной составляющей», – объяснил министр.

В логике министру не откажешь. Только в одном осечка. Экономические решения принимаются под политическим соусом: послание президента, поручение-разнарядка. А должно быть совсем иначе: оценка рынков инвестирования и рисков, определение лимитов и сумм инвестирования, решение управляющего активами.

Последовательность имеет значение.

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Впрочем, даже соблюдая все нормы по инвестированию пенсионных активов, управляющий и регулятор в одном лице совершил уже немало ошибок.

Одна из них – инвестирование в облигации Международного банка Азербайджана $250 млн. в октябре 2014 года, в бытность председателем Нацбанка Кайрата Келимбетова, который ныне благополучно возглавляет РФЦА. Интернет-газета ZONAKZ писала об этом подробно.

История с МБА – почти детективная. В июле с.г. в Высоком суде Лондона начался процесс против Замиры Хаджиевой — супруги главы Международного банка Азербайджана. От нее требуют объяснить происхождение денег для покупки дома стоимостью 11,5 млн. фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка в предместьях города Аскот, приобретенного за 10,5 млн. фунтов. Кроме того, в ходе слушаний в Лондоне также выяснилось, что З.Хаджиева вела в Лондоне роскошный образ жизни. В частности, как говорится в документах суда, она летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн. фунтов.

Закон, позволяющий в Великобритании делать запросы о происхождении доходов, был принят для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в стране. В соответствии с новым законом подозреваемые должны подробно объяснить происхождение денег, в противном случае им грозит конфискация имущества.

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Впрочем, ЕНПФ удалось удачно вырулить в ситуации с провальной инвестицией в МБА. По итогам реструктуризации обязательств банка облигации были обменены на ГЦБ Азербайджанской Республики в соотношении 1 к 1 по номинальной стоимости. Срок погашения у этих бумаг – 2032 год, ставка вознаграждения – 3,5% годовых.

Но зато в портфеле появились другие зависшие инвестиции – вклад в банке «Астана» на сумму 3,238 млрд. тенге, размещенном до 21 октября 2019 года, и облигации Эксимбанка на сумму более 12,986 млрд. тенге.

То есть, как регулятор, Нацбанк РК видел проблемы в этих банках и потому принял решение ликвидировать их. А как управляющий активами, эти риски не просчитал и из-за некомпетентности специалистов-рисковиков деньги ЕНПФ не изъял до отзыва лицензий у банков…

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600 млрд. тенге – магическая цифра. Ее постоянно не хватает нашим банкам. И вот уже второй раз принимается решение о выделении им именно этой суммы.

Первый раз – в 2016 году. Нацбанк торжественно объявил о том, что, внимание, он будет практиковать НОВЫЙ ПОДХОД в инвестировании активов ЕНПФ. Мы писали о том, в чем суть нового метода: Нацбанк из активов ЕНПФ берет 600 млрд. тенге и оказывает поддержку 30 банкам. Деньги, предназначенные на кредитование бизнеса, обещали распределить с учетом структуры активов и обязательств банков. Чем завершилось дело, никто не информировал.

И вот теперь к пенсионным деньгам совершен ВТОРОЙ ПОДХОД.

Последний ли?

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На 1 сентября с.г. в банковские облигации инвестировано 13,55% от портфеля ЕНПФ, — 1,192 трлн. тенге, в депозиты банков второго уровня – 3,37%, или 296,86 млрд. тенге. Также имеются вложения в капитал 6 банков на общую сумму более 80 млрд. тенге (это примерно 0,93% от портфеля).

Получается, что примерно каждый пятый тенге, принадлежащий вкладчикам ЕНПФ, инвестирован в отечественные банки.

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