Астана. 18 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Свыше Т100 млрд штрафов и пени спишут казахстанским бизнесменам при условии погашения основного долга, сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов.

«На начало октября порядка 90 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса имеют задолженность на сумму Т294 млрд, которая не погашена. Будет списано порядка Т111 млрд пени и Т5,8 млрд штрафов при условии погашения основного долга Т178 млрд до конца следующего года», — сказал А. Смаилов на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что списания будут произведены только по задолженности, которая сформирована на 1 октября текущего года – на момент послания главы государства.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 октября 2018 года в своем послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» поручил провести в следующем году налоговую амнистию для бизнеса.