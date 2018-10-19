10 вызовов для правительства Сагинтаева. Нашествие рабочих-иностранцев. Потеря молодежью ориентиров. Часть 9

Если людей с образованием много, а по-настоящему образованных, нацеленных на успех и востребованных на рынке труда мало, значит, есть системный сбой

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Вызов №9: Качество человеческого капитала

Иностранец-экспат решил открыть нам глаза на то, что уровень образования в Казахстане, мягко говоря, недостаточно высок.

Главного исполнительного директора международной компании Macroscope Consulting Гаррета Джонстона пригласили на августовскую конференцию педагогов и даже, по недомыслию, не попросили заранее прислать доклад. А он, независимый директор «Казахтелекома» и BI Group, возьми и заяви, что три главных проблемы для иностранных, да и местных инвесторов – это доступ к финансированию, коррупция и недостаточно образованная рабочая сила.

«Казахстан занимает 57-е место в мире из 137 стран рейтинга Всемирного экономического форума. Это невысокий рейтинг. Это плохой рейтинг. Более того, мы падаем, — да, он идентифицирует себя с Казахстаном, поэтому говорит «мы». — Год назад мы заняли 53-е место. Сейчас занимаем 57-е. Когда мы начинаем копать глубже в конкретику, мы видим, что по ключевым показателям образования Казахстан выглядит ещё хуже, чем на 57-е место».

Дальше – больше, Гаррет Джонстон разошелся не на шутку, говоря о том, что проблемы с качеством образования – это не нечто временное из-за падения национальной валюты или экономического кризиса. Он напомнил, что еще пять лет назад Всемирный банк выявил большие проблемы в среднем и высшем образовании: «А это именно то, что нужно для того, чтобы перевести Казахстан от экономики, которая зависит от нефти и газа, к экономике, которая зависит от мозгов своих людей. По всем измеряемым показателям базового образования Казахстан выглядит хуже, чем должен быть, учитывая его уровень ВВП на душу населения. А он невысокий. Но даже с таким уровнем ВВП уровень образования не соответствует – это большая проблема».

Видимо, наслышанный о перманентных реформах – что ни министр, то новая инициатива, он сказал о том, что профильному министерству не следует быть пионером, — лучше внедрять новшества в образовательной сфере одним из последних, проанализировав ошибки и успехи стран Азии и Европы.

И тут терпение министра образования Казахстана лопнуло. Он вежливо прервал Гаррета, поблагодарил за критику и как бы сразу поставил точку: «Беспрецедентный коктейль лучших решений – это то, чем мы с утра до вечера занимаемся».

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Между тем министерство образования гордится большими достижениями. Чего только стоит наше положение в различных рейтингах.

4 место занимает Казахстан среди 137 стран мира в Глобальном индексе конкурентоспособности по охвату начальным образованием.

56 место из 188 государств в рейтинге «Индекс человеческого развития».

35 место в мире в рейтинге IMD-2017 по субфактору «Образование».

8 казахстанских вузов входят в рейтинг лучших университетов мира «Quacquarelli Symonds World University Rankings».

10 место в мире – по итогам международных олимпиад занимает казахстанская сборная команда школьников.

Если почитать ведомственные отчеты о развитии образования и науки, то в Казахстане как бы нет проблем вообще: все дети охвачены образованием, строятся детские сады и школы, учителя успешно проходят курсы повышения квалификации, почти каждый пятый ребенок обеспечен бесплатным питанием, каждые девять из десяти детей охвачены оздоровлением, каждые восемь из десяти детей имеют «различные формы занятости» (мудрено, но сама цифирь, наверное, должна вызывать восторг).

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Сюда же, в область космических достижений отечественного образования, можно смело добавить глобальные (в рамках страны) сдвиги.

В 2017 году принята программа бесплатного профессионально-технического образования. Предполагается, что в течение 5 лет более 329 тыс. человек смогут обучиться востребованным рынком специальностям, в том числе рабочими квалификациями и обучением через краткосрочные курсы. В целом бесплатную квалификацию получат до 2021 года 682 тыс. граждан.

А в начале с.г. глава государства предложил повысить доступность и качество высшего образования. Ежегодно в стране выделялось 54 тыс. грантов (читай: образование за счет государства), а Нурсултан Назарбаев велел выделить дополнительно еще 20 тыс. грантов, которые будут использованы именно на обучение бакалавров по техническим специальностям.

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Казалось бы, государство заботится о людях, в свое время получивших образование, но остающихся невостребованными в быстро меняющей свои запросы экономике, о молодежи, которая ищет свое призвание.

Однако профессиональная среда – как болото. В нем тонут миллионы казахстанцев, не способных отвечать веяниям времени.

Отсюда – многочисленные, действительно, проблемы. Молодежь с образованием (с корочками, даже, бывает, не только отечественных, но и престижных зарубежных вузов), не может найти себе применение по специальности. В то же время наблюдается настоящая чехарда в государственных органах и квазигосударственных компаниях, когда на престижные должности попадают, с точки зрения бывалых специалистов, совершенно случайные люди, не знающие, что такое карьерная лестница – знакомые, а чаще – родственники уже укоренившихся карьеристов или так называемой элиты.

В страну прибывает неисчислимое множество иностранных специалистов, которые легко занимают самые лучшие места под солнцем – сплошь в руководстве: у нас они как идолы. Много и рабочего люда – даже места, где требуются исключительно рабочие специальности, занимают все чаще рабочие из Китая, Турции, др. стран, но не казахстанцы. Уже не говоря об узбеках и киргизах в частном секторе. Иностранные топ-менеджеры не стыдятся говорить о том, что самые элементарные профессии непосильны исконным казахстанцам: они не имеют важных для производственных процессов навыков. Те же строители, сварщики, маляры – все чаще из числа экспатов.

Логическая цепочка на этом не обрывается. Можно продолжать и дальше.

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Почему на рынке труда происходит этот хаос? Неужели наше образование, которому мы уделяем столько внимания и выделяем столько ресурсов, совершенно несостоятельно и неконкурентоспособно в современном мире? Кто виноват и что делать, если это так?

Увы, простого ответа на все эти вопросы не существует.

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Исследований на эту тему в стране практически нет. Да, иногда проводятся круглые столы, посвященные качеству человеческого капитала и тому, на что ориентирована молодежь – будущее страны.

Увы, похвалиться нечем. Уровень отечественного образования далек от ожидаемого. Мониторинг востребованных профессий не проводится. Образовательные программы слишком оторваны от практики. В вузах коррупция не редкость. Молодежь дезориентирована: она, как сказано в одном из исследований, стремится к простым и консервативным жизненным сценариям, очень часто рассматривая «какую-либо престижную профессию саму по себе как источник дохода, полагая, что деньги могут быть получены просто за то, что они ею обладают».

Утопия: не работать и получать хорошую зарплату. Но эта утопия – в головах молодых казахстанцев. Они видят примеры, и их так много, что кажется, что это система. И в нее только нужно вписаться.

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Не будем проводить экскурс в объемную тему о человеческом капитале. Пусть чиновники почитают, что это такое и как повысить его качество.

Но то, что эта проблема существует, очевидно, и об этом может рассказать не только Гаррет Джонстон.

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