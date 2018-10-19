Эквадор вышлет посла Венесуэлы

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Алматы. 19 октября. КазТАГ — Эквадор вышлет посла Венесуэлы, пишет «Коммерсант».

«МИД Эквадора объявил персоной нон-грата посла Венесуэлы», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что поводом для этого решения стали «оскорбительные заявления» министра связи и информации Боливарианской республики Хорхе Родригеса в адрес эквадорского лидера Ленина Морено. Венесуэльский министр назвал «лживыми» заявления Л. Морено о числе венесуэльских мигрантов, которые прибывают в Эквадор.

«Эквадор не потерпит ни одного проявления неуважения к своим властям», — подчеркнули в дипведомстве.

Как сообщается, Венесуэла в ответ обязала покинуть страну поверенную в делах Эквадора.

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«Правительство Венесуэлы может только отвергать систематическое вмешательство в свои дела со стороны президента Эквадора Ленина Морено, а также выдворение своего посла из Кито, в связи с чем вынуждено принять аналогичную меру в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес», — приводится выдержка из сообщения МИДа Венесуэлы.

Ранее власти Эквадора продлили режим чрезвычайного положения, введенный в ряде регионов страны из-за наплыва венесуэльских мигрантов, до конца сентября. Он был введен 8 августа. 18 августа в стране был ужесточен погранконтроль. 25 августа контроль на границе был усилен и в Перу.

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