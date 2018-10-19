Каникулы перенесли в казахстанских школах в нынешнем учебном году

Алматы. 19 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. В 2018-2019 учебном году в школах Казахстана перенесены сроки каникул в течение учебного года. Об этом стало известно из сообщений классных руководителей в школах.

«Осенние каникулы продлятся семь дней (с 29 октября по 4 ноября 2018 г. включительно), зимние – десять дней (с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 г. включительно), весенние – 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2019 г. включительно)»,- сообщают классные руководители на родительских собраниях.

Такой график каникул установлен приказом министра образования и науки РК №322 от 5 июля 2018 года.

Напомним, в 2017-2018 учебном году каникулы длились с 30 октября по 5 ноября, с 29 декабря по 7 января и с 21 марта по 2 апреля соответственно. С переносом дат начало и окончание каникул, общая их продолжительность не изменилась.