Фронтовой дневник Федора Лукьяновича Дученко (IV часть)

Начат 23 июля 1941 года – окончен 25 сентября 1944-го

часть 1, часть 2, часть 3

1.1.1943 год

Все также, по-старому, скучно. К новому году ни одного письменного поздравления и даже ни одного письма. Последнее письмо получил 28.12.42 года. Из дому письма идут хуже, наверное теряет Надя надежду о моем возвращении. Сам я ничего об этом сейчас не скажу. Получил от милого сына карточку, да они предоставили мне много удовольствия приятного. Бои местного значения. Зима, холод, часто включаю радиоприемник. Выпить не пришлось. Послал письмо 31.12., послал 2.1.43 года и 3.1. послал Оле письмо, но из дому нет. Остальное по-старому.

20.1.43 год

Получил от Нади 5 писем и бумагу, да радость в письмах огромная и за бумагу спасибо. За январь отослал Нади 12 писем и 200 рублей.

2.2.43 год

Смотрел кино «Фронтовая подруга». Картина не плохая, но очень действует душеспасительно. Все вспоминаешь, а в особенности проводы на фронт. Жалко даже смотреть на всех. Все ж таки провожают не так, как уезжал я. В ночь на 3.2. пишу Наде письмо, 13-е в этом году. Скучно очень, лес и снег глубок кругом. Черт те забрал такую жизнь, очень хочется домой, но придется ли жить, или нет наверное?

17.-18.2.43 год

Настроение неплохое. Тяну в ночь на 18 линию на новое место КП. Все время лес, чаща. Ночую в лесу без ничего. В ночь на 19.2. даже в переходе буран и обратно идем только на лыжах. Снег глубок, переход к Проткам 20-00. снимали старую Княж-Клин линию. В ночь на 21 и днем получаю карты, людей и имущество. Назначен ННС в 23 гв. сп. Иду на КП-23. Бои большие, жестокие. Живем в лесу, под сосной, в снегу. Нарывы на щеке. Написал Наде письмо. Писать тяжело, время занято. Все время гул и т. п. В 23 гв. сп в роте много ребят забрали в другое место. Получили хорошие подарки. Очень плохой аппетит, если выпью – то и поем лучше. 8-го послал Наде 200 рублей. От Нади получил письмо с обидой на мои советы. Часто вижу Тедикова. 9.3. смотрел кино «Сын Таджикистана», картина хорошая. Домой хотелось бы попасть на 1-2 дня, ведь уезжать было бы тяжело. Я здоров, не считая зубов – они меня замучили .

6.3.43 год

Меня выбрали в члены партбюро нашей роты.

10.3.43 год

Делал баню с палаток, вышло неплохо, помылись и белье сменили, хоть и не грязное оно было.

11.3.43 год

Сегодня заняли Чекуново и укрепились. Сейчас под деревней Чекуново в обороне.

В ночь под 13.3. – большой переход, нас заменили, всю ночь ждем. Снимал линию.

14.3.43 год

Не спал еще, остановились вблизи деревни Козино в лесу. Из клуба 33 сд даю связь в лес Княжин-Клин к штабу дивизии, все идет замечательно. Настроение хорошее.

16.3.43 год

Посылал по линии – я ННС в 23 сп, построил палатку, мыл людей в бане, сменили белье.

22.3.43 год

Все так же получаю письма. Надя очень обижается на мои письма и пишет что-то загадочное и т.п. Я ходил в штаб дивизии, узнал новый адрес свой: Полевая почта 95926 А для меня. Сегодня же написал письма с новым адресом Наде, Оле, Олексе. Я здоров и крепок, соскучился сильно.

23.3.43 год

Здоровье в отличном состоянии. Получил подарки: конфеты, орехи, сухари, сало и добавочно отдельно урюк и мелочь. Послал сегодня уже Нади письмо с новым адресом.

23-24.3. 43 год

Все также, на месте. Здоров, в отличном состоянии. Смотрел кино «8 гв.с.д.», «Сын Таджикистана» – не дурное кино. Весна в полном разгаре. От Нади получил два письма, очень рад и еще сегодня снилась Надя. Вроде я пришел домой, ранен в левую руку и у меня ее отняли. Когда пришел, застал у себя в квартире Надю с неизвестным гражданином. Надя даже не подошла ко мне и я не стал подходить, но вроде соседи впустили сгоряча. Сон на меня почему-то подействовал, даже и письма не развеселили. Наверное, что-нибудь дома неладно, может кто болеет или еще что.

25.3.-5.4.43 год

Крепок, здоров, писем ни от кого. Соскучился очень. Подготовка к штурму Холма. Настроение отличное. Получаю задание и тяну свое имущество в штаб 33 сд.

7.4.43 год

Всю ночь и день тянули линию от 33 сд до 23 гв. сп. через реки, леса, болота. Мне очень тяжело в воде – местами выше пояса. Но знаем, что идем на запад. Вечер дотянули, истопили баню лесную, помылись в ней и спим.

8.4.43 год

Чувствую не плохо, за исключением малярии. От немца нахожусь в несколько метров. Настроение замечательное, поселились в лесу среди болот, из мха сделали дом. Писем нет.

9.4.43 год

Весел весь день я, ночью получил от Нади 1 письмо и от Алеши два. Он меня ругает за Надю, я постараюсь его послушать, хоть и сам я ее собирался не обижать, потому что я Надю люблю и детей. Мылся и сменил белье.

10.4.43 год

Все идет по-старому. Я заменил себе ботинки из 43 на 41 размер. Малярия еще не оставила. Письма еще вчера написал Наде и Алеше.

11.4.43 год

Нахожусь в лесу. Ночью попал под сильный артиллерийский и минометный обстрел. Несколько человек ранено, один убит. В ночи получил от Семы письмо, что сразу и ответил.

12.4.43 год

Все также, сейчас пишу Наде письмо ибо не знаю удастся ли написать завтра, потому что предстоит горячий бой за Холм.

13-18.4.43 год

Все также, на старом месте. Штурм отложили.

Видел уже бабочку с желтыми крылышками. Весна, вода. 18.4. написал Наде, Семе, Оле и в райком ВЛКСМ письма. Получил 17-го от Нади письмо и сам написал 16-18. Пишу часто, но Надя обижается на меня, наверное, из-за того, что я пишу от чистой души, скучаю сильно. Если хорошо удастся штурм Холма, то будет очень хорошо, но что-то я так думаю, что не буду я знать дальнейшую судьбу Холма. Может и не стать меня.

21.4.43 год

Ходил в роту за пополнением погон для взвода. Спал у Васильченко.

22.4.43 год

Спал очень плохо. Ушел в направление, пришел и сразу приступили снимать линию от нас до 33 с.д. Ночевал на тракту в дзоте недалеко от деревни Сопки со стороны Холма. Спал замечательно, устал, сильно промок весь идя по мху.

23.4.43 год

Поселились на берегу речки возле 33 сд. Жду задачи. Землянки готовые – над самой речкой. Здоровье неплохое, только большая скука на душе.

24-25.4. 43 год

Живем здесь, ждем задачу. 25 – помылся в бане. Отдыхаем, учимся, здоровье неплохое и настроение хорошее. Романов послал бумаги на значок мне «Отличный связист». Дали благодарность за хорошую работу.

26.4-6.5.43 год

Все также. 1-е мая прошел очень скучно, были одни и нас мало – всего 15 человек. Благодарность от комроты в приказе. Ходил в роту 2-го мая.

5.5.43 год

Одел погоны. Получил летнее обмундирование. Послал Наде 290 рублей. Письма пишу ежедневно, получаю не плохо, но хотел бы больше получать, но и так не плохо. Пошлю домой Наденьких десяток писем для дальнейшей сохранности.

7.5.43 год

День нормальный. Я перехожу из 33 сд в свою часть. Вышел в 12-00 часов. Настроение прекрасное, как будет дальше – увидим. Вчера крепко бил гад с артиллерий.

8.5.43 год

Все идет нормально в роте. Строю склады и т.п.

9.5.43 год

Выезжаю в Сережанский район старшим по откормке лошадей.

10.5.43 год

Приехал в Сережанский р-он в 8-00 часов, принял все, скучно, людей гражданского населения нет. Нахожусь от своей дивизии 70-80 км без связи, без писем и газет, что очень скучно. Не знаю, как будет дальше, но знаю, что не раньше 25.5. отсюда не уйду.

15.5.43 год

Выехал в Каменку.

16.5.43 год

Назначили уполномоченным от управления дивизии.

25.7.43 год

Праздник формирования дивизии. Зачитали приказ, и я – в нем. Узнал о награждении медалью «За отвагу». Остальное все нормально.

1.8.43 год

Все также живу в расположении штабдива, работаю. Работы хватает, одна беда – слепой скоро буду. Болят глаза, отправляют в госпиталь – я не соглашаюсь ехать, не время сейчас уезжать с фронта, но видеть не вижу днем на 200 метров дальше лошади. Дело гиблое, врачи ругают, что не еду в госпиталь.

Сегодня уже 15.8. и глазам не лучше, а хуже.

27.8.43 год

До сегодняшнего дня жил в Черновке, работал при Доне с 15 по 19, лежал в МС Б-6 с глазами, после хожу ежедневно на лечение. С 27.8. переехал в роту и иду в школу на переподготовку. Вырвал один зуб с левой стороны 22 и с правой – 28 августа. С правой стороны неудачно.

7.9.43 год

Конец занятий в школе.

8.-16.9.43 год

В резерве роты. Получил от Нади письмо, что очень заболел и вообще за последнее время очень стал нервным. Из-за пустяка очень злюсь, но от Нади нехорошее письмо начинается, так как у Смирнова, Усатова и много других. Мне очень обидно, но это уже старый метод – я его уже хорошо знаю от других товарищей. Надя меня все равно обвиняет в письмах, все чего-то ищет, я так понимаю, но не время разбирать семейные дела. Здоровье отличное, только досадно и очень волнуюсь, думаю о доме.

17.9.43 год

Князево. Переход в другое место и выполнение боевого задания. Даю связь в 25 св.сн., 54 сб., 515 отб-н., 30 гв. сп. и другие маленькие подразделения в обороне в соприкосновении с противником. Живу в землянке, всего 5 человек, лес, речка. Послал Наде письмо, но и сам знаю, что нехорошее, но иначе я ответить не имел сил.

28.9.43 год

Попал под артогонь, все благополучно, малость задело и оглушило, но это ерунда. Настроение не плохое, здоровье отличное.

Не брею усы с 20.9. сегодня уже 1.10. День рождения прошел очень скучно, ни от кого ни одного поздравления. Все забыли или?

12.10.43 год

Все также. Письма редко. Надоело читать, очень действует на нервы. 10.10.43 ходил в деревню М-Сотово за 15-16 км. Здоровье отличное и самочувствие прекрасное. 12.10 помылся в бане. Ночью в большой поход через Мошенки на Лосево и т.д. на другой участок.

18.10.43 год

Великие Луки.

19.10.43 год

Получил медаль в деревне Липяно 18 км от В-Лук. От Нади получаю письма с большой обидой – винит меня, что обиделся и не разрешил квартиранта. Лесов нет.

25 в ночь на 26 был в В-Луках. Да, зрелище ужасное.

27-31.10.43 год

Получил задание, т.е. ездил за В-Л на рекогносцировку местности, высотки 165.3 .

28.10.43 год

Потянул с В. Лук линию в 30 гв. сп. С 28.10. и по 6.11.был здесь, 6.11 снял линию.

1-10.11.43 год

Настроение хорошее, здоровье отличное – можно судить так. Переход на другое место. Даю связь из 19 до 23 гв. сп, живем в земле, прикрыли соломой, на берегу Кислого озера.

7.11. провел скучно, ибо нет писем ни от кого, как не получал поздравления ко дню рождения, так и к 7.11. 7.11. Выпал снег, мороз с ветром. 9-го стройка землянки, зубы болят, капли кончились, в санбат далеко.

27.11.43 год

Получаю задание, перехожу в деревню Копылово в 4 км от Новосокольников. Ночую с людьми на дворе. Дождь, холод.

29.11.43 год

Даю связь в штаб дивизии на новое место и 30 снимаю старую линию. С 17.11. ушел Романов, я остался временно за комвзвода, но не охота оставаться на постоянно, не соглашаюсь. Писем нет от Нади с 23.11 и по сегодняшний день, т. е. 10.12.

5.12.43 год

Даю добавочную связь на НП комдиву. Здоровье прекрасное. На Надю обижаюсь, уже свыкся, обидно, но ничего.

20.12.43 год

На старом месте. Есть комвзвода Зотов Алекс. Петрович. От Нади получил письмо с упреками и укорами, в обидах и т.п. Ухожу в разведку, настроение понижено. Надя здорово обидела этим письмом, не знаю, может перед нехорошим. Написал большое, но без обид Наде письмо. Схоронили Михнева Гр. Матвеевича. Тракт идущий с В-Лук в Н-Сокольники возле оз. Кислое. Предполагается переход – марш всей дивизии.

21.12.43год

Переход к озеру и до 8-го находимся у Кислого озера.

6.1.44 год

Ходил в разведку почти на Ларионов.

8.1.44 год

Переход на новое место.

11.1.44 год

Прорвав оборону немцев в деревне Федорукново, бои местного значения. Связь даю лыжному батальону.

20.1.44 год

Переход в деревню …. Немца выбили. Зима не очень холодная.

1.2.44 год

Бои местного значения. Разведка с боями. Здоровье и настроение отличное.

24.2.44 год

Прорвав оборону немцев, идем с боями. Освободили много населенных пунктов, все пожег гад. Прошли более 70 км, остановка у озера П…

9.3.44 год

Переход к городу Н.

12.3.44 год

Переход по направлению Пскова, что дальше – неизвестно.

15.3.44 год

Привал, дневки. Здоровье отличное. Писем не пишу, в пути недобро. Получил благодарность от комроты к 23.2.

20.3.44 год

Бой за деревню Мыжны и за оборону реки Великая.

28.3.44 год

Деревня Мыжны и деревня Смыки, получил «Орден Славы». Вручал командир роты.

31.3.44 год

В ночь окапываемся за рекой Великой.

1-13.4.44 год

За рекой Великой у Чертовой горы дер. Устье, долина смерти – ранен 8.4. Туров, убит Ивистов Ив. 9.4 и 13.4. отвели нас за реку.

14.4.44.

Пришел ночью и дал связь на новом положении от передовой 8-10 км. Спокойно, живем дер.Редькино.

24.4.44 год

Ушли по направлению. Жили в лесу. 27.4 получил от Саши письма из родины, от Нади нет писем целый месяц.

25.5.44. год

Все также и без перемен. Здоровье отличное, происшествий нет, неплохо б соединиться с какой-нибудь.., но не с кем вовсе, что и черт с ними. Получил письмо.

27.5.44 год

Собираемся в путь, вечером уходим.

1.6.44 год

Новое место. Прошли 80-90-км. Сейчас 35 км от ст. Насви.

15.6.44 год

Остался за комвзвода да еще присвоили очередное звание старшины. Двенадцатого читал приказ о присвоении. Остальное все по-фронтовому.

25.6.44 год

Пришел комвзвода, получил от Нади письмо, вся в обидах и выговорах, но это я считаю только причины, придирки. Написал ей и ответил то, что болит, что пусть и не ждет меня. Конечно, этим огорчен, но раз не любит и проклинает – я ни за что не вернусь, лучше мне умереть. Очень досадно, что и ребята начали замечать, но я никому про это не говорил.

6.7.44 год

Собираемся в путь от озера. Прошли В., пожалуй, уйдем скоро, может и сегодня.

10.7.44 год

Прорвали оборону и прошли латвийскую границу. Гад в панике бежит, но местами дает отпор, сопротивление. Не доходя Лудзи 14 км, гад дал сопротивление: 15 ранены, Григорьев от бомбежки. 18 – убиты.

23.7.44 год

Резекне

25.7.44 год

Я сел на машину РСБ. 2-го получил медаль «За оборону Москвы». 3-го убит Питлин, гор. Борисово.

12.8.44.

Я сел на машину с Шаламовым П.К.

14.8.44

Мадонна.

25.9.44

Наступление по всему фронту.

Военный билет

Дученко Федор Лукьянович

Родился 1.10.1913 года. Место рождения: с. Аникеевка м-Высковскоо района Кировоградской обл. УССР.

Член ВКП(б) с 1942 г., украинец, украинский не знает, рабочий, 5-классов неполной средней школы в г. Алма-Ата, в 1938 г. – 3-х месячные курсы усовершенствования офицерского состава г. Киев. Шофер.

Женат, жена – Жеволтинская Надежда Андреевна, 1914 г.р., сын Олег, 1938 г.р., дочь Светлана,1940 г.р., сын Виктор, 1950 г.р.

11.1932 г.-08.1933 г. – пулеметчик. Полк. школа связи 3-я Бессарабская дивизия.

08.1933 г.-11.1934 г. – Ком-р полувзвода связи 14 кав.полк Бессарабская кавалерийская дивизия.

11.1934 г. – уволен в запас.

06.1941 г.-04.1942 г. – ком.отд.связи 531 отд.б-н связи 8 гв. стрел. дивизии С-Запад.фронт.

04.1942 г.-06.1944г. – пом.ком.взв.связи 55 отд. б-н связи 8 гв.стрел.дивизии Калининского фронта.

06.1944 г.-03.1945 г. – н-к автотранспорта 55 отд. б-н связи 8 гв. стрелковой дивизии 2 Прибалтийский фронт.

03.1945 г.-04.1945 г. – к-р взвода связи 55 отд. б-н связи 8 гв. стрелковой дивизии 2 Прибалтийский фронт.

04.1945 г.-10.1945 г. – слушатель, курсы мин-тов, г.Киев.

10.1945 г.-19.12.1946 г. – ком. взвода подавления средств связи 55 отд .б-н.связи 17 пулеметно-арт.дивизия.

19.12.1946 год – из 531 отд.б-н связи 17 пул-арт.д. гв.мл.лейтенант.

Принят на учет 24 июня 1947 г. – Ленинский РВК Алма-Атинской обл. Турк.В.О.

Снят с учета во Фрунзенский р-он г.Алма-Ата 23 мая 1949 г.

Принят на учет 9 июня 1949 г. Фрунзенский РВК А-Атинской Турк.В.О. Снят с учета за выездом в Илийский РВК А-Атинской обл. 11.05.1959г.

Принят на учет 25 мая 1959 г. Илийский РВК Алма-Атинской обл.Турк.В.О. Снят с учета за достижением предельного возраста сост. в запасе. 4 марта 1974 г.

2 января 1964 г. исключен с учета Каскеленским РВК Алма-Атинской обл. с достижением предельного возраста состояния в запасе мл.лт. 4 марта 1974 г.

Слова благодарности:

Байкадамовой Айгуль – внучке генерала И.В. Панфилова Черновой Наталье – моей соседке по лестничной площадке в течение 30 лет

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