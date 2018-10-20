Алматы. 20 октября. КазТАГ – Казахстан расширил список товаров для потенциального экспорта в Азербайджан, сообщает Trend.

«Анализ мирового импорта в Азербайджан, сопоставленный с данными по мировому казахстанскому экспорту, а также экспорту Казахстана в Азербайджан показал, что азербайджанский рынок обладает определенным потенциалом для экспорта казахстанской обработанной продукции», — сказали в министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.

Как отметили в министерстве, в качестве наиболее перспективных отобраны 37 товарных позиций в таких отраслях как: металлургия (трубы из черных металлов, прокат плоский из железа или нелегированной стали, металлоконструкции, проволока, фитинги и пр.); химическая промышленность (лекарственные препараты, моющие и чистящие средства, полипропилен); машины, оборудование (запорная арматура, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры, трансформаторы и преобразователи статические, отопительные котлы, волоконно-оптический кабель, подшипники); пищевая промышленность (шоколад и изделия из какао, безалкогольные напитки и воды, кондитерские изделия из сахара, мучные кондитерские изделия, масло подсолнечное или сафлоровое, солод, колбасы, макаронные изделия).

Согласно данным министерства, внешнеторговый оборот между Казахстаном и Азербайджаном за январе-июле 2018 г. составил $141,5 млн, что на 94,6 % выше показателя за аналогичный период 2017 г. ($72,7 млн).

Экспорт из Казахстана в Азербайджан в январе-июле 2018 года составил $112,4 миллиона долларов, что на 98,9 % выше показателя за аналогичный период 2017 г. ($56,5 млн).

Как отметили в ведомстве, импорт в Казахстан из Азербайджана за январь-июль 2018 г. составил $29 млн, что больше на 79 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. ($16,2 млн).