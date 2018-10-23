На пять пунктов улучшил свои позиции ЕАЭС в рейтинге Doing Business по сравнению с 2017 г.

Астана. 23 октября. КазТАГ – На пять пунктов улучшил свои позиции Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в рейтинге Doing Business по сравнению с 2017 годом, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Реализация направлений по развитию общего экономического пространства, созданию беспрепятственного доступа на рынки стран ЕАЭС позволили создать условия для наращивания объемов торговли между странами вне зависимости от внешних факторов. В рейтинге Doing Business-2018 ЕАЭС занимает 35 место из 190 – рост на пять позиций по сравнению с 2017 годом», — сказал первый вице-премьер РК Аскар Мамин, выступая на форуме «Евразийская неделя» в Ереване.

Форум был посвящен наращиванию потенциала реального сектора ЕАЭС в условиях интеграции. В ходе выступления первый замглавы кабмина Казахстана отметил, что перед государствами-членами ЕАЭС стоит серьезная задача – ослабление последствий предстоящего цикличного замедления мировой экономики.

«Благодаря согласованной политике стран ЕАЭС существуют механизмы, позволяющие противостоять негативным трендам», — добавил первый вице-премьер.

По его данным, объем взаимного товарооборота ЕАЭС за январь-июль 2018 года составил $34,1 млрд, увеличившись на 13,8% к аналогичному периоду прошлого года. Объем внешней торговли членов ЕАЭС за январь-июль 2018 года составил $419,6 млрд, увеличившись на 22,7% к аналогичному периоду 2017 года.

«Для улучшения условий ведения бизнеса на внутреннем рынке ЕАЭС ликвидировано 15 барьеров в различных отраслях, что позволило бизнесменам избежать значительных финансовых издержек. Для обеспечения устойчивых темпов экономического роста в рамках ЕАЭС необходимо вести согласованную экономическую политику, направленную на укрепление конкурентоспособности производственного сектора. Одним из главных направлений этой работы должно стать формирование общих производственных процессов, направленных на интеграцию конкурентных преимуществ всех членов ЕАЭС и снижение себестоимости на протяжении всей цепи добавленной стоимости. Сформирован план по развитию 130 совместных кооперационных проектов по таким направлениям, как космос, медицина, добыча природных ресурсов, экология, сельское хозяйство», — сказал первый замглавы правительства.

Он также отметил, что основным вопросом дальнейшего развития производственного потенциала является цифровизация.

«Существует высокая потребность гармонизации цифровизации между странами ЕАЭС, в том числе в связи с высокой чувствительностью процесса к отставаниям по отдельным отраслям, либо регионам», — добавил А. Мамин.