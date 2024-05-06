«Посол Казахстана в РФ: контакты Астаны и Киева в военной сфере — это фейк». «9 мая: День Победы или скорби, наш праздник или не наш?». «75 богатейших бизнесменов Казахстана – 2024». «Рейтинг управленческой элиты за I квартал 2024 года»

TASS.RU. «Посол Казахстана в РФ: контакты Астаны и Киева в военной сфере — это фейк» — Посол Казахстана в России Даурен АБАЕВ, прибывший в российскую столицу в прошлом году, в интервью ТАСС опроверг появляющиеся в СМИ сообщения о якобы имеющих место контактах Астаны и Киева в оборонной сфере. Он также развенчал миф о русофобии в Казахстане и подчеркнул, что Москва и Астана — союзники, между которыми налажено взаимопонимание на самом высоком политическом уровне — Встречи между нашими президентами проходят достаточно регулярно. После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза — на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8–9 мая планируется визит нашего президента в Москву.
SPIK.KZ. «9 мая: День Победы или скорби, наш праздник или не наш?» — Каждый год накануне 9 мая в информационном пространстве Казахстана, особенно в социальных сетях, разгораются горячие общественные дискуссии: День Победы – наш праздник или не наш? Вообще, это праздник, пусть и со слезами на глазах, или же сугубо скорбная дата? Как правильно называть ту войну – Великой Отечественной или Второй мировой? Какие ленточки носить? И т.д.
CHECK-POINT.KZ. «Защитить защитника» — Накануне затяжных выходных, которые в народе уже окрестили «победными», хотелось бы посмотреть на нашу армию не в парадных мундирах, но и не глазами жертвы дедовщины. А просто немного порассуждать на тему Дня защитника отечества (7 мая). Это праздник, когда генералы будут утяжеляться звездами, офицеры получат очередные медальки, а солдатско-сержантский состав, в лучшем случае, будет осчастливлен дополнительной порции тушенки и «небоевыми 100гр». Так каково отношение в обществе к своим защитникам?
NOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ – «Страж под стражей» — Продолжающаяся (и, похоже, нескончаемая) посткантарская сага нашла свое продолжение: специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы МВД Ерлана ТУРГУМБАЕВА сроком на два месяца… Говоря об уровне ответственности того или иного министра, мы не должны забывать об ответственности экс-елбасы, Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Без понимания этого обстоятельства мы не можем говорить о справедливости и объективности в расследовании всех темных дел режима, включая политические убийства, политически мотивированные суды и приговоры, различного рода провокации против неугодных политиков, экономическое рейдерство, трагедию Жанаозена, где средь бела дня силовыми структурами были расстреляны мирные жители нефтяного городка, и, конечно, кровавый Кантар.
FORBES.KZ. «75 богатейших бизнесменов Казахстана – 2024» — В этом году рейтинг Forbes Kazakhstan увеличился сразу наполовину – теперь это топ-75 крупнейших бизнесменов вместо традиционного на протяжении 12 лет топ-50. Интуитивное ощущение необходимости расширить список было подтверждено несколькими месяцами работы исследовательской группы и партнеров: казахстанский крупный бизнес заметно набрал обороты за последние два года (в основу оценки брались итоги работы компаний участников за 2022 и 2023 годы, которые стали доступны после публикации предыдущего списка). Это подтверждает и макроэкономическая статистика – по итогам 2023 года ВВП Казахстана достиг $264,2 млрд, впервые преодолев рекорд «золотого» преддевальвационного 2013 года, когда среднегодовая стоимость нефти составляла $109 за баррель.
OFSTRATEGY.KZ. «Рейтинг управленческой элиты за I квартал 2024 года» — Самым авторитетным государственным органам, лидером рейтинга, по мнению экспертов, является Мажилис Парламента (4,54 балла). Есть все основания полагать, что данный результат во многом связан с политическим весом его спикера Ерлана КОШАНОВА, чью авторитетность эксперты оценили в 5 баллов (самый высокий результат среди всех госорганов)… Высшая аудиторская палата, до 1 апреля 2024 года возглавляемая Натальей ГОДУНОВОЙ, (по итогам рейтинга – самая влиятельная женщина в управленческой элите), поднялась на две ступени и заняла 2-е место в списке (4,52 балла)… Сенат Парламента остался, как и в четвертом квартале 2023 года, на 3-м месте в рейтинге.
CARAVAN.KZ. «Расходы на оплату госдолга растут: когда казахстанцам начнут урезать пособия» — За январь-март 2024 года налоговый комитет смог собрать в бюджет страны 5,5 трлн тенге. Это, несмотря на рост экономической активности и рост доходов от продажи нефти, на 141 млрд тенге меньше, чем было собрано за этот же период 2023 года. Тогда КГД смог собрать 5,7 млрд тенге, об этом говорится в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана.
«Как Казахстан зарастает свалками, пока чиновники не могут наладить переработку мусора» — Растаявший снег обнажил десятки новых стихийных свалок в Казахстане. По официальной информации, на начало 2024 года в стране насчитывалось чуть более 3000 полигонов для бытовых отходов. Но только 624 из них соответствовали экологическим и санитарным нормам. Это всего 20,6 процента. А трупы домашних и диких животных, которых там находят, разве не представляют угрозу здоровью населения?
ORDA.KZ. «Безобразие в «Евразии»: дворник стал директором, повысили тарифы, подняли аренду» — В редакцию в очередной раз обратились предприниматели злополучного алматинского торгового центра «Евразия» на алматинской барахолке. Вот уже больше года алматинцы не могут доказать свои права на имущество. Новая администрация ТЦ всё время меняется, а предпринимателям некуда деваться: им поднимают сумму на содержание здания без каких-либо причин, тарифы на электроэнергию растут по настроению нового руководства.
«Пахнет нехорошими вещами: депутаты направят проект Строительного кодекса в Антикор» — Споры вокруг нового Строительного кодекса, который находится сейчас на рассмотрении в Мажилисе, не утихают. Главный вопрос журналистов и депутатов: зачем нужно было тратить сотни миллионов тенге на кодекс, когда другие законы в стране разрабатываются бесплатно? Депутат Мажилиса Бакытжан БАЗАРБЕК считает, что проект нового Строительного кодекса «пахнет очень нехорошими вещами».
TENGRINEWS.KZ. «Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы» — «Этого не нужно делать. Те документы, которые действуют, у которых не истек срок, продолжат действовать, и граждане могут ими пользоваться. Документы с новым дизайном казахстанцы будут получать, только обратившись за выпуском удостоверений самостоятельно, когда у них истекут сроки, либо по другим причинам. Никакой массовой единовременной замены удостоверений личности не будет«, — заверил Аслан АТАЛЫКОВ.
ZAKON.KZ. «На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал» — Продавцы одного из старейших рынков Алматы не могут поделить клиентов. Арендаторы павильонов пытаются выгнать конкурентов – стихийных торговцев. Предприниматели утверждают, что уличные продавцы в палатках буквально перехватывают покупателей. «Я работаю здесь уже 20 лет. Эти люди установили свои палатки прямо перед нашим рынком. Покупатели к нам вообще не заходят. Аренда у нас дорогая. Им предложили места в здании, но они отказались. Кто вообще им разрешил здесь торговать?«.
««Рогатый» и экологичный: алматинскому троллейбусу – 80 лет» — Весной 1944 года в тогдашней столице Казахстана случилось долгожданное чудо: по улице Гоголя почти бесшумно прошелестел первый троллейбус под номером 1. Так началась эра электротранспорта в Алматы – единственном городе Казахстана, где существуют «рогатые» машины.
INFORMBURO.KZ. «В день рождения интернет-портала Informburo.kz – о самых читаемых материалах за последние месяцы» — 4 мая, ровно девять лет назад в Казнете появился новый информационно-аналитический портал Informburo.kz, который сразу привлёк к себе внимание оперативной, актуальной и взвешенной подачей информации на самые разные темы.
***
© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.