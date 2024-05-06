«Посол Казахстана в РФ: контакты Астаны и Киева в военной сфере — это фейк». «9 мая: День Победы или скорби, наш праздник или не наш?». «75 богатейших бизнесменов Казахстана – 2024». «Рейтинг управленческой элиты за I квартал 2024 года»

Сетевой Казахстан 6 мая 2024г.

TASS . RU . «Посол Казахстана в РФ: контакты Астаны и Киева в военной сфере — это фейк» — Посол Казахстана в России Даурен АБАЕВ, прибывший в российскую столицу в прошлом году, в интервью ТАСС опроверг появляющиеся в СМИ сообщения о якобы имеющих место контактах Астаны и Киева в оборонной сфере. Он также развенчал миф о русофобии в Казахстане и подчеркнул, что Москва и Астана — союзники, между которыми налажено взаимопонимание на самом высоком политическом уровне — Встречи между нашими президентами проходят достаточно регулярно. После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза — на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8–9 мая планируется визит нашего президента в Москву.

SPIK . KZ . «9 мая: День Победы или скорби, наш праздник или не наш?» — Каждый год накануне 9 мая в информационном пространстве Казахстана, особенно в социальных сетях, разгораются горячие общественные дискуссии: День Победы – наш праздник или не наш? Вообще, это праздник, пусть и со слезами на глазах, или же сугубо скорбная дата? Как правильно называть ту войну – Великой Отечественной или Второй мировой? Какие ленточки носить? И т.д.

CHECK-POINT.KZ. «Защитить защитника» — Накануне затяжных выходных, которые в народе уже окрестили «победными», хотелось бы посмотреть на нашу армию не в парадных мундирах, но и не глазами жертвы дедовщины. А просто немного порассуждать на тему Дня защитника отечества (7 мая). Это праздник, когда генералы будут утяжеляться звездами, офицеры получат очередные медальки, а солдатско-сержантский состав, в лучшем случае, будет осчастливлен дополнительной порции тушенки и «небоевыми 100гр». Так каково отношение в обществе к своим защитникам?

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Страж под стражей» — Продолжающаяся (и, похоже, нескончаемая) посткантарская сага нашла свое продолжение: специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы МВД Ерлана ТУРГУМБАЕВА сроком на два месяца… Говоря об уровне ответственности того или иного министра, мы не должны забывать об ответственности экс-елбасы, Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Без понимания этого обстоятельства мы не можем говорить о справедливости и объективности в расследовании всех темных дел режима, включая политические убийства, политически мотивированные суды и приговоры, различного рода провокации против неугодных политиков, экономическое рейдерство, трагедию Жанаозена, где средь бела дня силовыми структурами были расстреляны мирные жители нефтяного городка, и, конечно, кровавый Кантар.

FORBES . KZ . «75 богатейших бизнесменов Казахстана – 2024» — В этом году рейтинг Forbes Kazakhstan увеличился сразу наполовину – теперь это топ-75 крупнейших бизнесменов вместо традиционного на протяжении 12 лет топ-50. Интуитивное ощущение необходимости расширить список было подтверждено несколькими месяцами работы исследовательской группы и партнеров: казахстанский крупный бизнес заметно набрал обороты за последние два года (в основу оценки брались итоги работы компаний участников за 2022 и 2023 годы, которые стали доступны после публикации предыдущего списка). Это подтверждает и макроэкономическая статистика – по итогам 2023 года ВВП Казахстана достиг $264,2 млрд, впервые преодолев рекорд «золотого» преддевальвационного 2013 года, когда среднегодовая стоимость нефти составляла $109 за баррель.

OFSTRATEGY . KZ . «Рейтинг управленческой элиты за I квартал 2024 года» — Самым авторитетным государственным органам, лидером рейтинга, по мнению экспертов, является Мажилис Парламента (4,54 балла). Есть все основания полагать, что данный результат во многом связан с политическим весом его спикера Ерлана КОШАНОВА, чью авторитетность эксперты оценили в 5 баллов (самый высокий результат среди всех госорганов)… Высшая аудиторская палата, до 1 апреля 2024 года возглавляемая Натальей ГОДУНОВОЙ, (по итогам рейтинга – самая влиятельная женщина в управленческой элите), поднялась на две ступени и заняла 2-е место в списке (4,52 балла)… Сенат Парламента остался, как и в четвертом квартале 2023 года, на 3-м месте в рейтинге.

CARAVAN . KZ . «Расходы на оплату госдолга растут: когда казахстанцам начнут урезать пособия» — За январь-март 2024 года налоговый комитет смог собрать в бюджет страны 5,5 трлн тенге. Это, несмотря на рост экономической активности и рост доходов от продажи нефти, на 141 млрд тенге меньше, чем было собрано за этот же период 2023 года. Тогда КГД смог собрать 5,7 млрд тенге, об этом говорится в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана.

«Как Казахстан зарастает свалками, пока чиновники не могут наладить переработку мусора» — Растаявший снег обнажил десятки новых стихийных свалок в Казахстане. По официальной информации, на начало 2024 года в стране насчитывалось чуть более 3000 полигонов для бытовых отходов. Но только 624 из них соответствовали экологическим и санитарным нормам. Это всего 20,6 процента. А трупы домашних и диких животных, которых там находят, разве не представляют угрозу здоровью населения?

ORDA . KZ . «Безобразие в «Евразии»: дворник стал директором, повысили тарифы, подняли аренду» — В редакцию в очередной раз обратились предприниматели злополучного алматинского торгового центра «Евразия» на алматинской барахолке. Вот уже больше года алматинцы не могут доказать свои права на имущество. Новая администрация ТЦ всё время меняется, а предпринимателям некуда деваться: им поднимают сумму на содержание здания без каких-либо причин, тарифы на электроэнергию растут по настроению нового руководства.

«Пахнет нехорошими вещами: депутаты направят проект Строительного кодекса в Антикор» — Споры вокруг нового Строительного кодекса, который находится сейчас на рассмотрении в Мажилисе, не утихают. Главный вопрос журналистов и депутатов: зачем нужно было тратить сотни миллионов тенге на кодекс, когда другие законы в стране разрабатываются бесплатно? Депутат Мажилиса Бакытжан БАЗАРБЕК считает, что проект нового Строительного кодекса «пахнет очень нехорошими вещами».

TENGRINEWS . KZ . «Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы» — «Этого не нужно делать. Те документы, которые действуют, у которых не истек срок, продолжат действовать, и граждане могут ими пользоваться. Документы с новым дизайном казахстанцы будут получать, только обратившись за выпуском удостоверений самостоятельно, когда у них истекут сроки, либо по другим причинам. Никакой массовой единовременной замены удостоверений личности не будет«, — заверил Аслан АТАЛЫКОВ.

ZAKON . KZ . «На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал» — Продавцы одного из старейших рынков Алматы не могут поделить клиентов. Арендаторы павильонов пытаются выгнать конкурентов – стихийных торговцев. Предприниматели утверждают, что уличные продавцы в палатках буквально перехватывают покупателей. «Я работаю здесь уже 20 лет. Эти люди установили свои палатки прямо перед нашим рынком. Покупатели к нам вообще не заходят. Аренда у нас дорогая. Им предложили места в здании, но они отказались. Кто вообще им разрешил здесь торговать?«.

««Рогатый» и экологичный: алматинскому троллейбусу – 80 лет» — Весной 1944 года в тогдашней столице Казахстана случилось долгожданное чудо: по улице Гоголя почти бесшумно прошелестел первый троллейбус под номером 1. Так началась эра электротранспорта в Алматы – единственном городе Казахстана, где существуют «рогатые» машины.

INFORMBURO . KZ . «В день рождения интернет-портала Informburo.kz – о самых читаемых материалах за последние месяцы» — 4 мая, ровно девять лет назад в Казнете появился новый информационно-аналитический портал Informburo.kz, который сразу привлёк к себе внимание оперативной, актуальной и взвешенной подачей информации на самые разные темы.

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