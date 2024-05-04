«Доверяют Токаеву, не верят мессенджерам, боятся инфляции». «Между Эфиопией и Ливией. Казахстан ухудшил позиции в рейтинге свободы прессы». «Всеобщий голод или банкротство фермеров: какие испытания ждут Казахстан в ближайшие годы?»

Сетевой Казахстан 4 мая 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев принял участие в церемонии открытия авиабазы Нацгвардии» — Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества.

Он подчеркнул, что это знаменательный праздник, пробуждающий патриотические чувства и повышающий боевой дух, а Вооруженные силы Казахстана – надежный щит интересов нашей суверенной страны, незыблемая опора мира и стабильности — «Открытие авиационной базы – важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей нашей армии. Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации. Государство уделяет самое пристальное внимание оснащению Вооруженных сил и развитию военной инфраструктуры«, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

FORBES . KZ . «Доля военных расходов в Казахстане близка к показателям беднейших стран» — В Казахстане продолжает уменьшаться доля военных расходов от валового внутреннего продукта (ВВП). Если в 2019 году показатель превышал 1% от ВВП, то по итогам 2023-го затраты на оборону в денежном выражении составили 0,48% от ВВП, пишет Finprom. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира SIPRI, этот индикатор, характеризующий отношение государства к своей армии и защите от внешних угроз, в РК уменьшается четвёртый год подряд.

AZATTYQ . ORG . «Между Эфиопией и Ливией. Казахстан ухудшил позиции в рейтинге свободы прессы» — Казахстан переместился вниз сразу на восемь позиций — с 134-го на 142-е место — в Индексе свободы прессы, который ежегодно составляет международная организация «Репортёры без границ» (RSF). В опубликованном 3 мая исследовании ближайшими соседями Казахстана по рейтингу стали Эфиопия и Ливия. Во Всемирный день свободы прессы международная организация «Репортёры без границ» представила новый отчёт о ситуации со свободой прессы в мире.

ZAKON . KZ . «Доверяют Токаеву, не верят мессенджерам, боятся инфляции: итоги исследования о доверии в Казахстане» — Оказывается, большинство казахстанцев больше всего боится роста цен и меньше всего доверяет мессенджерам. Об этом говорится в исследовании «Общественное доверие в Казахстане» от AlmaU. Для начала отметим, что в РК сегодня наблюдается высокий рост доверия правительству. Социологи считают, что это кредит доверия государству и проводимым реформам после турбулентности начала 2022 года. Вместе с тем бизнес утрачивает сравнительное лидерство. Существенное падение доверия бизнесу в 2023 году связано с громкими коррупционными делами в крупных компаниях.

«Митрополит Александр рассказал, какие святыни привезут в Казахстан в пасхальные дни» — В преддверии праздника Святой Пасхи митрополит Астанайский и Казахстанский Александр провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что пасхальное богослужение пройдет во всех храмах республики в ночь с 4 на 5 мая. Митрополит Александр совершит пасхальный крестный ход, праздничную утреню и Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Глава Православной Церкви Казахстана отметил, что приближается самый главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение. В ночь с 4 на 5 мая Казахстан вместе со всем православным миром встретит Святую Пасху, которую верующие называют Торжеством из Торжеств, именуют Праздников Праздник.

LITER . KZ . «Ставка ниже инфляции: кому выгодна новая ипотека “Наурыз”» — Казахстан готовится к запуску новой программы покупки жилья «Наурыз». Ее анонсировал глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ, выступая на Национальном курултае в Атырау. Директор неправительственного аналитического центра Public Policy Research Center Меруерт МАУТХАНОВА рассказала о преимуществах программы. Эксперт отметила, что основное препятствие во многих ипотечных жилищных программах – это необходимость определенное время копить деньги на депозите. После чего банк готов при соблюдении условий предоставить займ для покупки собственного жилья. Однако не у всех вкладчиков есть время, чтобы методично и регулярно пополнять. Чаще всего жилье нужно здесь и сейчас.

TIME . KZ . «Можно ваш телефончик?» — Аким Астаны не согласен с расхожим мнением, что в городе нет улучшений. Свое мнение Женис КАСЫМБЕК высказал на встрече с жителями одного из районов столицы. И предупредил, что летом подорожает проезд в городском общественном транспорте. Касымбек первый среди столичных акимов, кто общается с жителями разных районов Астаны по отдельности (к слову, такой же практики придерживается его алматинский коллега Ерболат ДОСАЕВ).

«Найдите крайнего!» — В мажилисе недоумевают: почему ни одного чиновника до сих пор не наказали за разливы и подтопления в паводки? В депутатском запросе на имя генпрокурора Берика АСЫЛОВА депутат Абзал КУСПАН указал на конкретных виновных — Дело в том, что вдоль реки выдали земли, превратили дачи практически в жилые дома, то есть обеспечили электричеством и газом, разрешили постоянную регистрацию граждан. Это не правительство или другое ведомство, а акиматы! А бремя возмещения понесенных убытков всегда ложится на плечи государства, — с горечью заметил депутат.

ORDA . KZ . «Как живут в селе Каргалы (бывшем Фабричном), куда Назарбаев на осле ездил за хлебом» — Разваливающаяся коммунальная инфраструктура, грязная питьевая и малодоступная поливная вода, нехватка мест для скота и огородов, постоянные отключения электричества, разбитые дороги, неработающие фонари и мусор — вот о чём думают активисты села Каргалы. Село Каргалы когда-то называлось Фабричным и было знаменито из-за суконного комбината. В советское время он обеспечивал работой несколько тысяч человек и снабжал сукном разные уголки Советского Союза. В этом селе были пионерские лагеря, а первый президент РК, чья семья тогда жила в соседнем Ушконыре (бывший Чемолган), мотался сюда за хлебом.

CARAVAN . KZ . «Правительство будет выявлять наркозависимых детей: будет ли скрининг нарушать права» — Родители школьников и студентов – в панике. Прошла информация, что всех учащихся, согласно комплексному плану по борьбе с наркоманией на 2023-2025 годы, начнут тестировать на употребление «психоактивных веществ». Ситуацию подогрело сообщение, что «министерством здравоохранения будет изучена возможность адаптации скрининг-теста» в первой половине 2024 года… В 2014 году мажилисмены потребовали проверять на наркозависимость любого кандидата на госдолжность в министерства и акиматы. Идея не прошла.

GOLOS — NARODA . KZ . «Всеобщий голод или банкротство фермеров: какие испытания ждут Казахстан в ближайшие годы?» — Последние годы природа не особо благосклонна к казахстанским аграриям. В прошлом году их испытывали на прочность засуха и вредители, в этом – все началось с паводков, которые залили не только поля, но и, что гораздо опаснее – скотомогильники. При этом уже сейчас на Юге просыпаются жрущие овощи насекомые, кроме того, ожидается рост популяции саранчи. Прогнозы синоптиков на сезон весьма туманны, а вот цены на агрохимию, семена и сельхозтехнику растут вполне конкретно. Как рассказали представители фермеров, ситуация накануне весенне-полевых работ в стране складывается непростая, но самое главное в том, что решать ее просто некому.

SPIK . KZ . ««Дело Бишимбаева» в общественном восприятии: смешение несовместимых ценностей» — Наблюдая за судебным процессом по делу Куандыка Бишимбаева, казахстанское общество словно смотрит на себя в зеркало, в котором отражаются его психологическое состояние, образ жизни, ценности и установки. Плюс это резонансное событие дает исследователям богатый материал для изучения особенностей массового сознания, а также современных технологий манипулирования им. О некоторых выводах мы попросили рассказать главного научного сотрудника Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Елену БУРОВУ —

RATEL . KZ . Галим ХУСАИНОВ — «Как казахстанские банкиры без труда зарабатывают сотни миллиардов» — В банковском секторе также существует множество регуляторных арбитражей, которые не только вредят экономике, но и позволяют в целом банковскому сектору зарабатывать деньги, не делая больших усилий. Так, общая прибыль до налогообложения банковского сектора за 2023 год составила порядка 2,5 трлн тенге, и из них регуляторный арбитраж составил порядка 0,9 трлн тенге или 36%. Немало, согласитесь? Это деньги, которые банки заработали исключительно из-за ограничений регулятора на определенные вещи.

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