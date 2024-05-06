«Закон Салтанат»

Сетевые СМИ о том поможет ли новый закон снизить количество преступлений против женщин и детей?

Айгерим КУСАЙЫНКЫЗЫ, юристка, входившая в рабочую группу законопроекта – «Что изменилось в законе о семейно-бытовом насилии» — 15 апреля президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал законопроект, ужесточающий наказание за домашнее насилие. Согласно этим изменениям, причинение легкого вреда здоровью будет рассматриваться согласно Уголовному кодексу.

Почему умышленное причинение легкого вреда здоровью до этого было включено в Кодекс об административных правонарушениях?

В результате правовой реформ в 2014 году было принято четыре основных кодекса. Тогда «умышленное причинение легкого вреда здоровью» было включено в Уголовный кодекс.

Однако в 2017 году это преступление было переведено из Уголовного в Кодекс об административных правонарушениях.

В МВД и прокуратуре пояснили, что данная реформа была проведена «в целях усиления профилактической работы с правонарушителями и упрощения процедуры привлечения их к ответственности».

Какое определение понятия «здоровье» дает законодательство?

Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние общего физического, духовного (психического) и социального благополучия. Уголовный кодекс определяет три степени нанесения тяжести вреда здоровью: легкую, среднюю и тяжелую.

3.Что считается тяжким вредом здоровью?

Причинение тяжкого вреда здоровью – вред здоровью человека, его жизни или иной вред здоровью, в результате которого происходит: потеря зрения, речи, слуха или любого органа; приостановление функционирования органа; постоянная дефигурация лица; значительная необратимая утрата не менее одной трети здоровья (30%) и общей работоспособности; полная утрата профессиональной работоспособности; выкидыш/аборт; психическое расстройство, что включает в себя зависимость от наркотических веществ.

Что такое причинение легкого вреда здоровью?

Вред здоровью человека, повлекший кратковременное ухудшение здоровья человека (на срок не более 21 дня) или незначительную стойкую утрату общей работоспособности (10%).

Точное определение понятия «небольшая стойкая утрата общей работоспособности» в законах и иных правовых нормах не указано.

А как насчет среднего ущерба здоровью?

Средний вред здоровью включает повреждение здоровья человека, не угрожающее его жизни, приводящее к длительному ухудшению здоровья (на срок свыше 21 дня) или значительной стойкой утрате общей работоспособности (потере в пределах 10-30%).

Если человека выписывают из больницы в течение трех недель, означает ли это, что ему был причинен легкий вред здоровью?

Да, для того, чтобы травма считалась легкой, на восстановление человека должно затрачиваться не менее 21 дня или 3 недель…

Кто определяет, было ли преступление совершено умышленно или по неосторожности?

Следователь, дознаватель, прокурор, адвокат и судья.

Что значит умышленное уголовное преступление?

Умышленным уголовным преступлением признается деяние, совершенное с прямым или косвенным влиянием.

Если лицо осознало, что его действия (бездействие) опасны для общества, если оно предвидело, что могут быть или не могут быть опасные последствия для общества, и если оно желало, чтобы эти последствия наступили, уголовное правонарушение признается совершенным с прямым умыслом.

А если лицо не желает, чтобы эти последствия наступили, но сознательно допускает их или игнорирует, уголовное правонарушение признается совершенным с косвенным умыслом.

Мурат ХАЛИЛОВ – ««Закон Салтанат». Точки над «Ё»» — Подписание президентом страны закона по обеспечению прав женщин и безопасности детей вызвал бурную реакцию в обществе. В основном – позитивную, что не может не радовать. Однако находятся и те, кто воспринял это с изрядной долей скептицизма и даже критики. Во многом это исходит из непонимания ситуации и самой буквы закона. Поэтому необходимо «по горячим следам» дать некоторые пояснения. В первую очередь, с точки зрения общества.

Начнем с того, что этот нормативно-правовой акт стали называть «Законом Салтанат», отталкиваясь от жестокого убийства Салтанат Нукеновой своим мужем (как выяснилось, гражданским) Куандыком Бишимбаевым в ноябре прошлого года. Это громкое преступление, безусловно, сыграло определенную роль, но чисто с правовой точки зрения оно не имеет прямого отношения к его принятию. Во-первых, как говорится, закон обратной силы не имеет – то есть, то, что было до его вступления в законную силу не попадает в сферу его правоприменительной практики. Во-вторых, убийства Нукеновой в юридической плоскости относится к другому роду преступлений. Но в то же время нельзя отрицать, что этот вопиющий случай не сыграл определенную роль в принятии нового закона…

Если говорить об инициативе сверху, то следует напомнить, что Токаев с самого начала своего президентства поднимал проблему семейно-бытового насилия. Достаточно вспомнить его интервью и послания в период 2019-2022 годов, и все это время поэтапно выстраивалась система комплексных мер по борьбе с семейно-бытовым насилием. Поэтому можно сказать, что нынешний закон завершает правовую регламентацию противодействия домашнему насилию. Тут, как говорится, нет худа без добра.

Следует отметить мнение госсекретаря Ерлана Карина по принятию этого закона. Он в частности отметил, что «создание эффективного механизма борьбы с бытовым насилием стало результатом конструктивного сотрудничества власти и общества» в качестве примера он привел то, что «первоначальные инициативы в этом направлении были выработаны на основе предложений и рекомендаций членов Национального совета общественного доверия», и то что в подготовке закона активное участие принимали уполномоченный по правам ребенка, члены Национального курултая и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. То есть, это не просто инициатива сверху, а конкретный факт участия общества в данной теме. Добавим, что в самом начале 2021 года именно лидеры общественного мнения на существующих тогда площадках инициировали петицию по поддержке законопроекта, которая в массовом характере была поддержана после трагедии с Салтанат Нукеновой.

С этим тоже трудно не согласиться, и общественная поддержка является тому явным доказательством. Но в этом плане следует обратить внимание на появившееся мнение, что «дело Бишимбаева» якобы отвлекает общественное мнение от реальных проблем в стране – в частности, по ситуации с паводками. Это, мягко говоря, инсинуации, так как одно другому не мешают. Скажем прямо, что такие заявления исходят от недалекого ума – ведь это совершенно разные дела.

В целом же можно (и нужно) с уверенностью сказать, что в данном направлении инициатива сверху и общественное мнение полностью сошлись. Как говорится, нет худа без добра, и это является хорошим примером взаимодействия всех ветвей власти и гражданского общества.

Вместе с тем необходимо отметить и то, что в соцсетях появляются вбросы о том, что новый закон якобы лоббируют приверженцы ЛГБТ и то, что его нормы позволяют отбирать детей. Это несусветная глупость. Надо просто внимательно перечитать нормы нового закона – там даже намека нет на нечто подобное.

Маржан БАКИЕВА – ««Закон Салтанат»: только 3% семейных агрессоров идут на курсы по управлению гневом» — В Казахстане приняли долгожданный закон, направленный на защиту женщин и детей. Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат КАМБАРОВ рассказал почему снижается количество браков, куда пойти жертве насилия и какие меры необходимы для укрепления семей.

– По данным Национального доклада “О противодействии семейно-бытовому насилию Республике Казахстан” (2023 год), основными причинами насилия в семье являются вредные привычки (алкоголизм, наркомания, игромания) – 55,3%, проблемы социально-экономического характера – 47,6%, отсутствие стабильного заработка (у агрессора) – 29,2%.

Агрессор зачастую и сам не понимает, что из вышеперечисленного привело к возникновению семейно-бытового конфликта и факта бытового насилия.

Психокоррекционная работа помогает понять причину агрессивного поведения, влекущего возникновение семейно-бытового конфликта, тем самым предупреждая совершение агрессором более тяжкого правонарушения в сфере быта.

– За последние пять лет наблюдается уменьшение количества зарегистрированных браков. Так, в 2022 году органами РАГС зарегистрировано 128,4 тысячи браков, что в сравнении с 2018 годом (137,8 тысячи) меньше на 6,8%.

Общий коэффициент брачности в 2022 году составил на тысячу человек 6,54.

Одной из главных причин уменьшения заключенных браков является демографический фактор. Сейчас в бракоспособный возраст вступило поколение, родившееся в 1995-2000 годах, когда в стране наблюдался спад рождаемости.

Не менее важной причиной является увеличение среднего возраста вступления в брак. Если в 2018 году данный показатель составил 27,6, то в 2022 году – 28. Средний возраст вступления в брак для мужчин – 28,3 года, для женщин – 25,7 года.

– Нормы по ужесточению ответственности за насилие в отношении женщин и детей были разработаны депутатами Мажилиса Парламента РК еще в 2019 году (законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию, законопроект по вопросам укрепления института семьи).

Однако, законопроект вызвал общественный резонанс. Противники законопроекта распространяли среди населения ложную информацию об изъятии ребенка из семьи.

Учитывая, неоднозначную реакцию в обществе депутаты Мажилиса Парламента были вынуждены отозвать законопроект.

Законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей инициирован депутатами Мажилиса Парламента РК в сентябре 2023 года.

Последние события только показали важность и необходимость принятия данного законопроекта.

«Почему казахстанское общество толерантно к насилию?» — У профессиональных юристов есть большие сомнения относительно того, как будет действовать новый закон, ужесточающий ответственность за бытовое насилие. Комплексную проблему, по их мнению, нельзя решить уголовно-правовыми, либо административно-правовыми методами. Бытовое насилие – это вопрос социальный, связанный с недостаточным культурно-образовательным уровнем населения, с безработицей, отсутствием социальных лифтов, гарантированных условий для нормальной жизни, правосудия и честного суда.

Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». То есть речь идёт о дополнении и совершенствовании уже имеющегося законодательства, регламентирующего эту сферу. А именно о принятом ещё 4 декабря 2009 года законе «О профилактике бытового насилия». Поможет ли новый закон снизить количество преступлений против женщин и детей?

– Я изначально был против принятия этого закона, так как в нем, на мой субъективный взгляд, больше политики, чем уголовного права, – говорит доктор юридических наук Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ. – В Уголовном кодексе уже есть действующие статьи, которые охраняют жизнь и здоровье человека. Они предусматривают наказание за побои и истязания, за причинение вреда здоровью и т.п. Выделение бытового насилия в семье в самостоятельный особый вид уголовного правонарушения сравнимо с тем, как с принятием закона о Первом президенте в УК внесли ст.177 – « Посягательство на жизнь Первого Президента РК – Лидера нации», уже имея ст.178 – «Посягательство на жизнь Президента РК». Теперь закон о Первом президенте утратил силу, а та статья в УК все еще не отменена. Подобное нормотворчество, как в первом, так и во втором случае, на наш взгляд, вступает в прямое противоречие с пунктом 2 статьи 14 Конституции РК. В этой норме говорится, что все «равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола (!), расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». Но тем не менее, когда принимали закон (о Первом президенте), то связывали это с его первенством и особыми заслугами. Точно также получается и с законом о семейно-бытовом насилии. Если все его статьи уже есть в Уголовном кодексе, то зачем же принимать специальный закон?

Есть и сугубо практическая сторона нового закона. Ведь подвергшиеся побоям женщины не случайно забирали свои заявления из полиции, когда вставал вопрос о привлечение их супруга к уголовной ответственности (с.107 УК РК, лишение свободы от 3 до 7 лет). До потерпевшей постфактум доходило, что семья может лишиться кормильца на долгий срок, а судимость мужа может в будущем отрицательно отразиться на членах семьи (детях, в первую очередь). С принятием нового закона подобного рода дела перешли из разряда частного в публичное обвинение. Это дает право третьей стороне заявлять в правоохранительные органы о семейном насилии без согласия потерпевшей стороны. Иначе говоря, теперь любой сторонний субъект в случае насилия над женщиной или ребенком может вмешаться в жизнь такой семьи.

Кроме того, сегодня анализ Уголовного кодекса РК говорит о том, что он лишен логической целостности. В настоящее время уголовный закон нацелен на решение разрозненных ситуативных задач. К числу таких можно отнести изменения и дополнения, которые были внесены в УК вышеназванным законом от 15 апреля этого года.

Отдельные положения вновь принятого закона, регулирующего вопросы прав женщин и безопасности детей, с точки зрения криминологии, могут привести в будущем к ряду проблем, так как он вносит в Уголовный кодекс целый ряд изменений. Это – установление наказания в виде пожизненного лишения свободы за такие преступления как убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК.

Внешне все выглядит вроде бы нормально. Однако то, что законодатель ввел равную ответственность за убийство малолетнего, за совершение изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении него, может привести к тому, что если у потерпевших раньше был шанс после насилия остаться в живых, то теперь, чтобы скрыть преступление, тот, кто его совершил, вряд ли сохранит жизнь жертве, поскольку за убийство малолетнего лица он и так получит пожизненное лишение свободы.

Учитывая, что в целом вышеназванный закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в семь кодексов и восемь законов, то нельзя исключить, что и в других отраслевых законах могут быть аналогичные алогизмы.

Истоки насилия

– Жизнь показала, что ни сам закон «О профилактике бытового насилия», ни практика его применения не обеспечивали в должной мере защиту от бытового насилия, в особенности женщин и детей, – считает член Алматинской коллегии адвокатов Виталий ВОРОНОВ. – Однако само по себе принятие новых норм, на мой взгляд, существующих проблем не решит. Думать, что жизнь людей можно улучшить только законом, – большое заблуждение. Если так, тогда можно было бы принять закон «Чтобы все жили хорошо» и зажить безопасно и счастливо. Но ухудшить жизнь принятием законов, содержащих необоснованные правовые запреты, мешающих нормальному развитию бизнеса, ущемляющих права и свободы людей и т.п. достаточно легко.

Проблемы роста бытового насилия, по моему глубокому убеждению, кроются не столько в несовершенстве законодательства.

Насилие рождается в семьях, продолжается в детских садах, школах, а затем распространяется во все другие сферы нашей обыденной жизни, потому что оно существует в головах людей: многие наши сограждане воспринимают его как неотъемлемую часть «воспитательного» процесса. Кроме того, сцены насилия мы наблюдаем в фильмах, компьютерных играх, на улицах, в публичных заведениях.

Отсюда результат: порог толерантности к его проявлениям стал у нас неоправданно высоким. И сейчас жизнь ставит очень серьезную задачу: воспитание и формирование так называемой «нулевой толерантности» к любым проявлениям насилия. Совершенно очевидно, что это не законодательная проблема.

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