Что скрыл Богдат Мусин. Акимы в шорт-листе «на вылет». ArcelorMittal хранит тайны, а антикор обещает дешевую редиску

Обзор Telegram и Youtube каналов

В субботу весь мир следил за схождением благодатного огня в Иерусалиме. Даже война и политические конфликты отошли на второй план. Telegram и Youtube-каналы сообщали в какие города Казахстана привезут благодатный огонь — святыню доставили в страну вечером в воскресенье.

Фото/kazpravda.kz

Телеграмеры со ссылкой на пресс-службу Митрополичьего округа в РК сообщили, что паломническая группа доставит благодатный огонь в Алматы, Астану и Актау. И 5 мая — в день празднования главного православного праздника Пасхи, и в Усть-Каменогорск.

В соцсетях, между тем, рассылали приглашения к казахстанцам выйти на старт общенационального субботника 5 мая в рамках экологической акции «Таза Казахстан».

Телеграмеры также сообщали, что КасымЖомарт Токаев летит в Москву 8-9 мая. Об этом в интервью ТАСС рассказал Даурен Абаев — посол Казахстана в России.

Каналы широко обсуждали и решение ввести в Казахстане запрет на вывоз сжиженного газа еще на полгода, а также рейтинг свободы прессы в 2024 году, в котором Казахстан опустили на восемь позиций.

Не меньший интерес «телеги» уделили созданию в стране Комитета искусственного интеллекта. На него возложат несколько функций, связанных с ИИ. Например, формирование и осуществление госполитики.

ТГ сообщают, что Джамиля Маричева стала лауреатом премии «За вклад в развитие независимой журналистики» – ответ журцеха на «наезды» на журналистов.

А вот кто отмечает новый виток карьеры, так это бывший аким Астаны Алтай Кульгинов. «Телеги» сообщают, что 3 мая он официально вступил в должность посла Казахстана в Эстонии.

Авторы каналов подкинули еще массу тем для размышлений.

Кому нужны «утечки»?

Всемирное шежіре – 18 697 подписчиков на этой неделе

Увольнение Богдата Мусина стало для авторов Telegram-каналов поводом покопаться в лабиринтах цифрового мира и искать причины скандалов с утечкой данных казахстанцев. Телеграмеры предлагают начать с конца апреля, когда в СМИ появилась информация о возбуждении нового уголовного дела против бывшего зампредседателя КНБ «масимовских» времен — Даулета Ергожина. Его, напоминают авторы, осудили в 2023 году на 15 лет за попытку насильственного захвата власти.

«Речь идет о подозрении в причастности Ергожина к массовой утечке персональных данных казахстанцев на китайские сервисы GitHub за период с 2019 по 2022 год. Именно он курировал в КНБ вопросы нацбезопасности в киберпространстве», — пишет ТГ.

И вот уже министр цифрового развития Мусин объявил о своей отставке. По данным авторов, министр успел в день освобождения от должности провести в министерстве коллегию. Канал отмечает, что на фоне успехов в цифровизации минцифры вместе со всеми просто наблюдало за массовыми утечками персональных данных казахстанцев. Первая случилась летом 2019 года при Аскаре Жумагалиеве, который назвал ЧП с публикацией в открытом доступе личной информации 11 миллионов совершеннолетних казахстанцев «очень серьезным вопросом».

«Мусин тогда в министерстве не работал, но спустя три месяца после прекращения уголовного дела за массовую утечку получил должность советника Президента по цифровизации и инновационным технологиям. Тогда это назначение связывали с проблемами сохранности оцифрованной государством информации. В 2020-м Мусин возглавлял минцифры, оставаясь у руля дольше всех своих предшественников», — пишут далее телеграмеры.

Мусину повезло и во время очередного скандала с утечкой персональных данных казахстанцев в феврале 2024 года на китайский GitHub, хотя вопросы к нему возникли в первую очередь. Известно, что по итогам проверки, проведенной КНБ и минцифры, за слив в открытый доступ к административной ответственности были привлечены квазигосударственные «Казахтелеком» и AirAstana, хотя речь изначально шла о том, что китайские хакеры взломали базы еще и мобильных операторов Beeline и Tele2.

«Ни у кого не возникло вопросов к Мусину и его ведомству. А как же хваленая гиперзащита от воровства данных, которые минцифры преподносили руководству и населению страны?», — спрашивают авторы ТГ.

ТГ пишет: итог того скандала – лишь штрафы, которые заплатили две богатейшие компании страны (369 тысяч тенге каждая). И вот становится известно о новом деле против уже осужденного за попытку госпереворота экс-заместителя КНБ.

«Он курировал с 2016 по 2022 год как раз вопросы кибербезопасности. Причем последняя утечка произошла значительно ранее Кантара, ведь минцифры после разбирательства о скандале с GitHub выяснило, что у китайских хакеров данные на казахстанцев хранились давно, а в сеть они попали после перекрестного взлома китайских сервисов тайваньскими хакерами. Так что утечка данных казахстанцев из баз данных квазигосструктур за рубеж происходить могла в тот период, когда и Мусин, и Ергожин находились на своих постах», — сообщает ТГ.

Отвечал ли за что-то министр цифровизации — никто спрашивать не будет, пишут авторы ТГ. «Его предшественник после всех скандалов с egov поехал послом в Нидерланды… Словом, есть еще над чем поработать…».

«Шорт-листы» на вылет

Злобная татешка — 70 553 подписчиков на этой неделе

Риски для акимов, которые допустили паводок никуда не исчезли, считают авторы ТГ. «Тот факт, что Президент решил не пускать быстро в расход «региональных козлов отпущения» совсем не означает, что у них, как у кошек, есть «9 аппаратных жизней»», — язвит «Злобная татешка».

По ее мнению, беспечных руководителей могут «принести в жертву», когда нужно будет выпустить протестный пар. Вероятно, первое «бюрократическое минное поле» акимы пройдут в июне-июле и это — природные пожары. И кроме отставок Ак орды «подножку» главам регионов могут сделать и конкурирующие аппаратные группировки — они всегда готовые подтолкнуть падающего.

Кто же из акимов, по мнению автора, может провалиться в «бюрократическую яму»?

«Ходить с оглядкой придется акимам, которых президент около месяца назад предупредил о неполном служебном соответствии. А такой «чести» удостоились аким Костанайской области Кумар Аксакалов, его западноказахстанский коллега Нариман Турегалиев и аким Актюбинской области Асхат Шахаров», — перечислила «татешка».

Президент все равно спросит с них за паводки – тут вопрос только времени. «Да и все «санитары леса» увидели, что именно эти персонажи наиболее уязвимы и являются более легкой добычей». И «кусать» акимов будут не столько за истории с наводнениями, но и за сопутствующие проблемы, которые вынесло на берег. Например, злоупотребления с выделением земель под застройку — это вообще благодатная тема для политических информационных войн.

«…Именно акимы, которых жесткая критика Президента «слегка остригла», со временем рискуют стать «украшением стола». Некоторые, возможно, уже в 2024 или начале 2025 года», — делает свой прогноз «Злобная татешка».

Не обошла она вниманием и акимов столичных городов.

«Кому много дано, с того много и спросится», — цитирует автор евангельское изречение.

Вот акима Астаны — Жениса Касымбека, начали чаще «клевать» в медиа-пространстве. То разбитые дороги припомнят, то проблемы с ливневой канализацией. Автор напоминает, что Касымбек пересел в кресло столичного акима с кресла акима Карагандинской области в декабре 2022 года. И его предшественники в Астане особым «политическим долгожительством» не отличались.

«Есть и постоянный фигурант «шорт-листов» на вылет — Ерболат Досаев… Он идеальный громоотвод, отвлекащий на себя общественное недовольство…», — пополнила тревожный список «татешка».

Должок-то вернуть надо

PROTENGE – 29 115 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщил, что Национальный фонд не выступал гарантом по кредиту $450 млн, который Qarmet должен вернуть глобальному ArcelorMittal.

«Нас очень смущает факт, что данные о решениях госфондов прячут от нас с формулировкой «конфиденциальная информация»», — пишут телеграмеры.

Но кто тогда стал гарантом по этому займу? Авторы цитируют отчет глобального ArcelorMittal:

«ArcelorMittal получит дополнительную гарантированную суверенным фондом (sovereign-fund guaranteed) выплату в размере 450 млн долларов в качестве погашения внутригруппового кредита».

О каком займе речь? Когда-то «мама» ArcelorMittal дала кредит своей «дочке» в Казахстане. В 2023-м «мама» продала «дочку» госфонду Qazaqstan Investment Corporation (QIC). Почти сразу же QIC перепродал эту «дочку» компании, которая принадлежит Андрею Лаврентьеву, акционеру группы «Аллюр».

«Но кредит-то остался непогашенным. Долг надо вернуть. Гарантом, что глобальный ArcelorMittal получит деньги, стал казахстанский суверенный фонд. Какой именно, в отчете компании не указано. Фонд национального благополучия «Самрук-Казына» открестился от этой гарантии. В том же духе ответил нам Нацбанк, который управляет Нацфондом», — описывают этапы журналистского расследования телеграмеры.

Авторы пишут, что теоретически ArcelorMittal мог под «sovereign fund» подразумевать любой госфонд. К примеру, это мог быть QIC, который участвовал в сделке как «транзитный» владелец.

«Мы посмотрели, какие решения принимал QIC в начале декабря 2023 года, когда была оформлена сделка между QIC и ArcelorMittal. Оказалось, 4 и 5 декабря 2023 года QIC принял решения о крупной сделке. Не исключено, что это решение о покупке Qarmet. Но проблема в том, что эта информация засекречена. Засекреченной оказалась также информация о вопросах, которые рассматривал 4 декабря 2023-го национальный управляющий холдинг «Байтерек» (это «мама» QIC)», — сообщили авторы.

Так что вопрос, почему решения госфондов прячут от общества, совсем не праздный.

Герб наш насущный

Chukin Live – 925 подписчиков

Экономист Алмас Чукин на досуге рассмотрел герб Казахстана.

«Не очень понятна роль двух крылатых коней. Это вроде тулпар, легендарное животное. Но почему у него рог, как у архара, и выглядит как один рог — как у единорога. В официальной трактовке пишется: «крылатый конь с рогом изобилия является важным типологическим образом, который имеет глубокие семантические и исторические корни. Я не силён в истории — есть ли у рогатых крылатых коней глубокие корни в истории?», — то ли в шутку то ли всерьез написал он в своем Telegram-канале.

Это все к вопросу, что можно сделать для создания нового узнаваемого герба и символа страны: «Прежде всего надо определиться с идеей и как её выразить? Как сказал один специалист – герб или символ не годится, если его не может по памяти нарисовать ребёнок».

Эксперт предлагает поставить в гербе «шанырак, или орла, или солнце». Но слишком много идей в одном изображении –путь к эклектике. «Для символа я бы выбрал или яблоко, или тюльпан, или лошадь, или орла. Яблоко, тюльпан происходят корнями из гор Тянь-Шаня. Лошадь была одомашнена в ЦА и часть нашей истории. Орёл, немного избитая тема, но куда от него денешься», — вдохновился автор ТГ.

И еще важный вопрос – вдруг тема вернется: будет ли герб совмещён с флагом? А еще, сообщает телеграмер, у многих государств есть большой герб и малые варианты для общего использования.

«Мы не первые, кто начал этот путь. Несколько лет назад инициатива изменения флага и герба стала популярной в США. Уже несколько штатов приняли новые варианты…», — поддержал идею смены герба эксперт.

По чем редиска теперь?

Фонд-бюро расследования коррупции – 21 475 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что антикор обещает обеспечить жителей затопленных территорий дешевой сельхозпродукцией и усилить контроль в продовольственной сфере. Служба намерена пресекать коррупционные нарушения при ценообразовании на продовольственные товары в период межсезонья — сдерживать и стабилизировать цены на социально-значимые продукты питания.

«Органы антикоррупционной службы будут пресекать любые коррупционные правонарушения, в том числе связанные с созданием различных противоправных схем, направленных на извлечение незаконной выгоды. Особое внимание будет уделяться коррупционным факторам, негативно влияющим на ценообразование, в числе которых аффилированность сторон, создание необоснованных административных барьеров со стороны госаппарата, манипуляции и злоупотребления со стороны недобросовестных участников рынка», — цитирует ТГ сообщение ведомства.

Антикор проработал также возможность прямых поставок сельхозтоваров из Узбекистана и Таджикистана. Товары будут поступать напрямую на казахстанский рынок без посредников и перекупщиков по доступным ценам, сообщают телеграмеры.

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