Алматы. 24 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Новые участники присоединятся к международной антинаркотической операции «Рефлекс-2018», сообщил заместитель директора Центральноазиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) Сухроб Сафаров.

«В 2016 году ЦАРИКЦ разработал, а в 2017 успешно реализовал региональную операцию «Рефлекс-2017». Совместными усилиями компетентных органов стран-участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято свыше пяти тонн синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ (НПВ). В текущем году с учетом потребности правоохранительных органов мы планируем провести очередную операцию «Рефлекс-2018» с участием новых участников – Афганистана, Ирана и Пакистана», — сказал С. Сафаров в ходе семинара «НПВ: правовые и практические меры» в среду.

При этом он отметил, что данная операция содержит не только правоохранительные меры противодействия распространению НПВ, но также и предусматривает работу по созданию механизмов раннего оповещения о появлении НПВ в пространстве государств-участников ЦАРИКЦ, законодательные, судебно-экспертные, профилактические меры в этой сфере.

«Значительной проблемой существующих моделей контроля над наркотиками является возникновение большого количества НПВ. Они появляются на рынке в качестве законных альтернатив контролируемых наркотиков, а мы зачастую не обладаем знаниями об их острой и хронической токсичности. Поэтому в числе приоритетных задач ЦАРИКЦ – создание электронной базы данных по структурным формулам стимуляторов амфетаминового ряда и НПВ на основании сведений из компетентных органов стран-участников ЦАРИКЦ, наблюдателей и иных партнеров центра», — подчеркнул С. Сафаров.

Говоря о рынке НПВ, научный аналитик Европейского центра мониторинга наркотиков и наркотической зависимости (ЕЦМНН) Рита Хорхе уточнила, что в среднем один раз в неделю в европейских странах выявляются новые виды наркотиков, и только в 2015 году в мире было выявлено 98 новых видов НПВ.

Эксперт по вопросам правоохраниельной системы Польши Даниэль Дудек добавил, что ежегодно выявляется 70-100 новых лабораторий по производству НПВ в промышленных объемах, большинство из которых расположены в Бельгии и Нидерландах, а рынок НПВ в год оценивается в 2,3 млрд евро.

В проходящем в Алматы семинаре участвуют 30 национальных партнеров из министерств внутренних дел, министерств здравоохранения, центров судебных экспертиз и государственных структур, занимающихся контролем наркотиков. Семинар проходит в рамках двух проектов, финансируемых Европейским союзом (ЕС) – программой по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP) и проектом по «мерам ЕС по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности» (EU-ACT).