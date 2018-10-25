Астана. 25 октября. КазТАГ – Власти Казахстана приступили к работе по передаче функций по трудоустройству граждан на аутсорсинг, сообщается в ответе заместителя премьер-министра Ерболата Досаева на запрос группы депутатов мажилиса парламента.

«В целях расширения сети системы трудоустройства по всей стране, а также упрощения процесса обращения как для соискателя, так и для работодателя проводится работа по передаче услуг по трудовому посредничеству и трудоустройству безработных в аутсорсинг частным агентствам занятости», — говорится в ответе Е. Досаева на запрос.

В этой связи, по его словам, приказами министра труда и социальной защиты населения утверждены квалификационные требования к частным агентствам занятости, установлены предельные уровни тарифов на их услуги, а в качестве основного критерия определено трудоустройство соискателя на срок не менее 12 месяцев с обязательным отчислением пенсионных взносов.

«Предельный уровень тарифа, на услуги в сфере занятости населения, оказываемые за счет бюджетных средств для безработных, составляет: от Т30 тыс. до Т37,5 тыс. (в зависимости от категории) для зарегистрированных в местном органе по вопросам занятости населения города областного значения, городов республиканского значения, столицы; от Т37,5 тыс. до Т45 тыс. (в зависимости от категории) для зарегистрированных в местном органе по вопросам занятости населения района соответствующей области, города районного значения», — уточнил вице-премьер.

Он уточнил, что на сегодня в стране по оценкам экспертов в год порядка 2,2 млн человек меняют свою работу, впервые трудоустраиваются или уходят из рынка труда.

«При этом, если порядка 900 тыс. из них обращаются в центры занятости населения, частные агентства занятости или на государственный портал Enbek.kz, то 1,3 млн человек решают вопросы трудоустройства самостоятельно на свободном рынке труда. В настоящее время служба занятости Казахстана представлена 199 центрами занятости населения и 92 частными агентствами занятости. При этом центры занятости представлены во всех городах и всех районных центрах, а частные агентства – преимущественно в крупных городах и областных центрах», — говорится в ответе.

Как отметил замглавы кабмина, в рамках аутсорсинга услуг в сфере занятости населения частными агентствами обеспечивается трудоустройство и последующая занятость безработных на срок не менее одного года, поэтому, по его словам, исполнение договоров об аутсорсинге будет переходить на следующий финансовый год.

«Установленная в настоящее время схема оплаты услуг обеспечивает рациональное расходование бюджетных средств за фактическое оказание услуг частным сектором, предотвращает злоупотребления со стороны частных агентств занятости и направлена на обеспечение долгосрочной и формализованной занятости населения», — отметил заместитель руководителя правительства.

Он добавил, что по мере развития аутсорсинга услуг в сфере занятости и установления устойчивых партнерских отношений между государственными центрами занятости и частными агентствами схема оплаты их услуг будет совершенствоваться.

«В настоящее время местными исполнительными органами в соответствии с бюджетным законодательством проводятся уточнения местных бюджетов на 2018 год для проведения аутсорсинга услуг и полного освоения бюджетных средств. По мере увеличения количества, укрепления потенциала частных агентств и расширения аутсорсинга услуг в сфере занятости населения будет рассмотрен вопрос введения саморегулирования в деятельности частных агентств занятости», — заключил Е. Досаев.

26 сентября группа мажилисменов обратилась к вице-премьеру Е. Досаеву с запросом, в котором заявила, что «из-за недостаточной и слабой подзаконной нормативно-правовой базы реализация мер по передаче в аутсорсинг услуг по содействию занятости ни в одном регионе страны еще не начата». Депутаты отметили, что на аутсорсинг услуг в сфере занятости населения в 2018 году из республиканского бюджета выделено Т447 млн, и выразили опасение, что средства не будут освоены.

Напомним, 10 октября 2017 года МИА КазТАГ сообщало, что в министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана предложили передать в аутсорсинг частным агентствам часть государственных функций по трудоустройству казахстанцев. В итоге соответствующая норма была законодательно закреплена в апреле 2018 года.