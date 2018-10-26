Астана. 26 октября. КазТАГ – Свыше 17 тыс. казахстанцев призовут на военную службу РК осенью, сообщается на сайте минобороны РК.

«Осенью текущего года в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 17 тыс. граждан 1992-2000 г.р.», — говорится в сообщении в пятницу.

Между тем личным составом регионального командования «Восток» и управления по делам обороны города Семей в городском Дворце культуры организовано и проведено торжественное мероприятие «День призывника», посвященное проводам молодого пополнения.