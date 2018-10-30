Экс-глава РКА Казахстана заявил об оказании давления на коллегию адвокатов

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Бывший председатель республиканской коллеги адвокатов (РКА) Казахстана Анвар Тугел заявил об оказании давления на коллегию адвокатов, передает корреспондент агентства.

«Мой уход с поста председателя РКА был связан с принципиальной невозможностью реализовывать реформу правовой помощи методами, предложенными уполномоченным органом. Как показывают последние события, вся реформа заключается в попытках смены действующего (заметим, законно избранного) руководства коллегий адвокатов. При этом выбраны далеко не демократические процедуры. Давление в последнее время оказывалось разными способами», — сообщил А. Тугел на своей странице в социальной сети.

Во-первых, по его словам, давление оказывалось «путем предъявления исков о лишении адвокатов и председателей президиумов лицензий на право осуществления адвокатской деятельности и постановки ультиматумов об уходе с постов председателей коллегий (в основном за нарушения порядка оказания гарантированного государством юридической помощи)».

«Во-вторых, (давление оказывалось – КазТАГ) путем попыток повлиять на время и место проведения республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов. В-третьих, путем, приглашения адвокатов в органы юстиции и указания за какие решения необходимо голосовать. И в-четвертых, путем влияния на содержание текстов внутренних документов адвокатуры, которые нам предстоит утвердить», — перечислил экс-глава РКА.

Он назвал недопустимыми такие методы, поскольку они, по его словам, «нарушают принципы независимости и самоуправления адвокатуры».

«Безусловно адвокатура нуждается в реформировании, а действующее ее руководство – в обновлении. Но изменения должны производиться эволюционным демократическим путем, путем выражения волеизъявления исключительно самими членами адвокатского сообщества. Можно ли добиться справедливых реформ несправедливыми методами? Конечно же нет. Выбирать, с кем из адвокатов осуществлять реформу, а кого оставить за бортом министерство юстиции не вправе», — отметил юрист.

По его словам, реформу можно провести «только опираясь на поддержку всего адвокатского сообщества в целом».

«Поэтому я заявляю о своем несогласии с методами, используемыми регулирующим органом, и о том, что и в дальнейшем я буду прилагать все усилия, чтобы адвокаты могли осуществлять свою деятельность в обстановке, свободной от какого-либо давления», — подчеркнул А. Тугел.

Напомним, А. Тугел подал в отставку в начале октября. Как объяснил сам юрист, он «выразил несогласие с реформой юридической помощи, предложенной министерством юстиции, как и большинство» его коллег. По его словам, в связи с тем, что это закон, который необходимо исполнять, а он выступил против основных принципиальных его положений, он не считает «возможным для себя заниматься дальнейшей их реализацией на практике».