370 пишем – 320 в уме. Сколько должен стоить тенге?

В том, о чем говорят аналитики и на каждой кухне, убедился и сам Нацбанк¸проведя расчеты: тенге сейчас слабее, чем мог бы быть

Где он, равновесный курс?

Денис Чернявский, начальник управления экономического анализа Нацбанка РК, автор исследования, при оценке равновесного курса тенге опирается на паритет покупательской способности (ППС) и цены на нефть марки Brent.

«Теория ППС гласит, что если инфляция в Казахстане выше, чем в США, со временем потребительская корзина в Казахстане начинает дорожать по сравнению с американской корзиной, и предприниматели/импортеры могут использовать эту возможность, покупая товар в США и доставляя его в Казахстан. В конечном итоге, для выравнивания стоимости на корзину товаров и услуг РК, тенге будет обесцениваться к доллару США, и возвращаться к своему равновесному состоянию (паритету)», — считает Денис Чернявский.

Но у Казахстана есть одна особенность экономики – она сырьевая, и поэтому, полагает автор исследования, расчет долгосрочного равновесия тенге необходимо дополнить динамикой цен на нефть.

Для расчета ППС эксперт использовал курс доллар/тенге и индексы потребительских цен в США и Казахстане. Как база – взят январь 2010 года. «Данная точка расчета объясняется относительно равновесным обменным курсом тенге ввиду девальвации 2009 года, и ценами на нефть марки Brent близкими к среднему значению в $81,6 за баррель (среднее значение с января 2010г. по сентябрь 2018г.). При этом отправной точкой расчета USD/KZT бралось среднее значение за аналогичный период», — поясняет Денис Чернявский.

Вторую переменную – цена на нефть марки Brent – он определил на уровне $76,2 за баррель, который сложился в январе 2010 года, в период «относительно предполагаемого равновесия».

«Экономическая логика использования данного показателя заключается в том, что цены на нефть выше $76,2 за баррель приводят к улучшению торгового баланса за счет роста номинального экспорта. Приток валютной выручки в страну увеличивает предложение валюты, и при стабильном спросе ведет к укреплению тенге. Мультипликативно это приводит к росту внутреннего потребления, создавая спрос на тенге, что в конечном итоге приводит к дополнительному укреплению. Между тем укрепление тенге от канала потребления и спроса ограничено ростом импорта, что не позволяет улучшиться текущему счету еще сильнее», — популярно объясняет экономические взаимосвязи специалист Нацбанка РК.

Рожденный ползать летать не может?

Вообще, используемая методика довольно сложна (проверка переменных на стационарность с помощью теста Дикки-Фуллера, проверка наличия коинтеграционной связи по тесту Йохансана etc.) и вникать в нее не экономистам нет смысла. Но для нас важны выводы, которыми делится автор исследования.

«При существенном снижении цены на нефть в конце 2014 года равновесный курс USD/KZT, свидетельствовал о завышенном номинальном обменном курсе на 21,6% (февраль 2015г.)». Фактически это означает, что тенге был переоценен, и переход на свободно плавающий курс тенге с явными элементами девальвации в августе 2015 года был вынужденной необходимостью скорректировать обменный курс.

«После преодоления страха плавания номинальный курс был недооценен на 18,4% (январь 2016г.)». Выходит, что в январе 2016 года курс тенге по отношению к доллару упал слишком сильно.

«Заметно снизилась волатильность разрыва между фактическим значением USD/KZT и равновесием. С 2010 по 2013гг. волатильность составляла 7,2%, а с 2017г. по сентябрь 2018г. – 4,2%. Таким образом, все чаще обменный курс находится на уровнях близких к своим равновесным значениям по ППС и ценам на нефть марки Brent». Более-менее справедливый курс тенге наблюдался именно в эти годы и эти периоды.

«На сентябрь 2018г. недооценка обменного курса USD/KZT составила 11,8% (306,6-349,8– равновесное значение курса на сентябрь 2018г., с учетом стандартной ошибки прогноза)». И вот «новейшая история» — в сентябре 2018 года тенге был существенно недооценен. По идее, доллар должен был стоить не дороже 349,8 тенге, а, возможно, и существенно меньше!

Автор исследования отмечает, что «расчет равновесия USD/KZT по ППС не является корректным с точки зрения торговых потоков. Цены корзин потребления в США и Казахстане не обязательно свидетельствуют о необходимости подстройки курса под их изменения». Именно поэтому он дополнительно подсчитал номинальный эффективный обменный курс к тенге к рублю, юаню и евро, ведь основными импортерами в Казахстан являются Россия (50%), Китай (21%), Евросоюз (29%) по состоянию на 1 кв. 2018 года.

И что же оказалось? C января по август 2015 года наблюдалась переоценка курса тенге в среднем на 12,3%. В январе-июне 2017 года переоценка составила 6,3%. Однако на текущий момент наблюдается недооценка номинального обменного курса на 8%!

То есть, стоимость тенге явно занижена не только по отношению к доллару, но и к другим валютам – рублю, юаню и евро.

Но даже понимая и по расчетам удостоверившись в том, что тенге существенно недооценен, монетарная власть вряд ли решится привести в соответствие теорию с практикой.

Во-первых, формально курс тенге не управляется Нацбанком. Во-вторых, и это, пожалуй, главное: обменный курс тенге очень сильно зависит от пессимистичных ожиданий населения по поводу судьбы тенге и активных спекуляций игроков валютного рынка.

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