370 пишем – 320 в уме. Сколько должен стоить тенге?

Где он, равновесный курс?
Денис Чернявский, начальник управления экономического анализа Нацбанка РК, автор исследования, при оценке равновесного курса тенге опирается на паритет покупательской способности (ППС) и цены на нефть марки Brent.
«Теория ППС гласит, что если инфляция в Казахстане выше, чем в США, со временем потребительская корзина в Казахстане начинает дорожать по сравнению с американской корзиной, и предприниматели/импортеры могут использовать эту возможность, покупая товар в США и доставляя его в Казахстан. В конечном итоге, для выравнивания стоимости на корзину товаров и услуг РК, тенге будет обесцениваться к доллару США, и возвращаться к своему равновесному состоянию (паритету)», — считает Денис Чернявский.
Но у Казахстана есть одна особенность экономики – она сырьевая, и поэтому, полагает автор исследования, расчет долгосрочного равновесия тенге необходимо дополнить динамикой цен на нефть.
Для расчета ППС эксперт использовал курс доллар/тенге и индексы потребительских цен в США и Казахстане. Как база – взят январь 2010 года. «Данная точка расчета объясняется относительно равновесным обменным курсом тенге ввиду девальвации 2009 года, и ценами на нефть марки Brent близкими к среднему значению в $81,6 за баррель (среднее значение с января 2010г. по сентябрь 2018г.). При этом отправной точкой расчета USD/KZT бралось среднее значение за аналогичный период», — поясняет Денис Чернявский.
Вторую переменную – цена на нефть марки Brent – он определил на уровне $76,2 за баррель, который сложился в январе 2010 года, в период «относительно предполагаемого равновесия».
«Экономическая логика использования данного показателя заключается в том, что цены на нефть выше $76,2 за баррель приводят к улучшению торгового баланса за счет роста номинального экспорта. Приток валютной выручки в страну увеличивает предложение валюты, и при стабильном спросе ведет к укреплению тенге. Мультипликативно это приводит к росту внутреннего потребления, создавая спрос на тенге, что в конечном итоге приводит к дополнительному укреплению. Между тем укрепление тенге от канала потребления и спроса ограничено ростом импорта, что не позволяет улучшиться текущему счету еще сильнее», — популярно объясняет экономические взаимосвязи специалист Нацбанка РК.
Рожденный ползать летать не может?
Вообще, используемая методика довольно сложна (проверка переменных на стационарность с помощью теста Дикки-Фуллера, проверка наличия коинтеграционной связи по тесту Йохансана etc.) и вникать в нее не экономистам нет смысла. Но для нас важны выводы, которыми делится автор исследования.
«При существенном снижении цены на нефть в конце 2014 года равновесный курс USD/KZT, свидетельствовал о завышенном номинальном обменном курсе на 21,6% (февраль 2015г.)». Фактически это означает, что тенге был переоценен, и переход на свободно плавающий курс тенге с явными элементами девальвации в августе 2015 года был вынужденной необходимостью скорректировать обменный курс.
«После преодоления страха плавания номинальный курс был недооценен на 18,4% (январь 2016г.)». Выходит, что в январе 2016 года курс тенге по отношению к доллару упал слишком сильно.
«Заметно снизилась волатильность разрыва между фактическим значением USD/KZT и равновесием. С 2010 по 2013гг. волатильность составляла 7,2%, а с 2017г. по сентябрь 2018г. – 4,2%. Таким образом, все чаще обменный курс находится на уровнях близких к своим равновесным значениям по ППС и ценам на нефть марки Brent». Более-менее справедливый курс тенге наблюдался именно в эти годы и эти периоды.
«На сентябрь 2018г. недооценка обменного курса USD/KZT составила 11,8% (306,6-349,8– равновесное значение курса на сентябрь 2018г., с учетом стандартной ошибки прогноза)». И вот «новейшая история» — в сентябре 2018 года тенге был существенно недооценен. По идее, доллар должен был стоить не дороже 349,8 тенге, а, возможно, и существенно меньше!
Автор исследования отмечает, что «расчет равновесия USD/KZT по ППС не является корректным с точки зрения торговых потоков. Цены корзин потребления в США и Казахстане не обязательно свидетельствуют о необходимости подстройки курса под их изменения». Именно поэтому он дополнительно подсчитал номинальный эффективный обменный курс к тенге к рублю, юаню и евро, ведь основными импортерами в Казахстан являются Россия (50%), Китай (21%), Евросоюз (29%) по состоянию на 1 кв. 2018 года.
И что же оказалось? C января по август 2015 года наблюдалась переоценка курса тенге в среднем на 12,3%. В январе-июне 2017 года переоценка составила 6,3%. Однако на текущий момент наблюдается недооценка номинального обменного курса на 8%!
То есть, стоимость тенге явно занижена не только по отношению к доллару, но и к другим валютам – рублю, юаню и евро.
Но даже понимая и по расчетам удостоверившись в том, что тенге существенно недооценен, монетарная власть вряд ли решится привести в соответствие теорию с практикой.
Во-первых, формально курс тенге не управляется Нацбанком. Во-вторых, и это, пожалуй, главное: обменный курс тенге очень сильно зависит от пессимистичных ожиданий населения по поводу судьбы тенге и активных спекуляций игроков валютного рынка.
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