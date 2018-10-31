Еще четыре колонии собираются закрыть в Казахстане до начала первого полугодия 2019 г.

Астана. 31 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Еще четыре колонии собираются закрыть в Казахстане до начала первого полугодия 2019 года, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

«У нас есть снижение тюремного населения. В последние два года мы закрыли семь таких учреждений. В этом году еще до конца года и до начала первого полугодия 2019 года будет закрыто еще четыре учреждения. Все средства, которые мы до этого получали, мы распределяли между оставшимися учреждениями. Как вы знаете, с 2015 года мы ежегодно получали недофинансирование на 20-30%, поэтому мы сейчас укрепляли эти службы», — сказал К. Касымов при обсуждении законопроекта о республиканском бюджете на 2019-2021 годы на пленарном заседании мажилиса парламента в среду.

По его словам, освободившийся контингент был прикреплен к службам пробации.

«Все люди, которые освободились, они ушли в службу пробации. Старая уголовная инспекция состояла из незначительного количества сотрудников. Поэтому мы все сокращенные единицы перевели на службу пробации, через них сейчас проходит где-то 35-37 тыс. осужденных условно, за ними тоже нужно наблюдение. Мы эти службы сейчас укрепили, полностью укомплектовали. Они сейчас работают вместе с исполнительными органами», — уточнил глава ведомства.

В то же время, МВД сейчас запросили средства на ремонт своих учреждений КУИС.

«Они все у нас построены в 30-50 годах, требуют укрепления, поэтому нам разработана дорожная карта, в соответствии с этим мы будем ремонтировать существующие учреждения», — заключил К. Касымов.