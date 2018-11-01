На АЗС Алматы максимальная цена литра дизтоплива упала на Т3

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Кемар Машанло. На ряде автозаправочных станций (АЗС) Алматы впервые после двух предыдущих недель, сопровождавшихся подорожанием дизельного топлива (ДТ), к началу ноября максимальная стоимость литра этого вида горючего снизилась сразу на Т3 с Т194 до Т191.

Согласно данным государственного мониторингового оператора – Центра нефти и газа РК, стоимость литра летнего дизтоплива по Казахстану за минувший полуторамесячный период оставалась неизменной – Т189,01. Тем не менее на АЗС мегаполиса она дважды поднималась за предыдущие две недели: сначала на Т1-3, а затем еще на Т1-2. После последнего снижения максимальной цены стоимость литра «солярки» установилась на сегодняшний день в пределах Т189-193 (предыдущий показатель Т189-194).

По информации мониторингового госоператора, официальные цифры розничных расценок на все виды бензина в целом по республике за последние недели остаются также без изменений. Однако в южной столице к началу прошлой недели литр самого ходового бензина марки АИ-92 (официальная цена Т155,57) подорожал на Т2. Нижний предел его стоимости поднялся с Т151 до Т153, при этом изменился и ценовой разброс на него – Т153-156 (предыдущий показатель Т151-156).

Цены на остальные марки бензина на АЗС топливных компаний южной столицы по состоянию на 1 ноября остаются прежними: на АИ-95 – соответственно от Т167-180 (по официальным данным по стране – Т175,03); АИ-98 – Т189-212 (Т191,44).

Напомним, ранее в пресс-службе министерства энергетики Казахстана (МЭ РК) рост цен на дизтопливо на АЗС страны объясняли несколькими причинами. Одна из основных – возросшая доля потребления нефтепродуктов сельхозпроизводителями в период осенних полевых работ – только в сентябре этот показатель составил почти 33% от общего объема производства ГСМ в стране.

Также, по данным ведомства, влияние на подорожание дизтоплива оказывал и диспаритет цен на ДТ на рынке страны и в приграничных регионах соседних государств, сезонный рост транзитных автомобильных грузоперевозок по территории Казахстана.

Согласно прогнозу МЭ РК, в ноябре предполагалось удешевление дизельного топлива «за счет ожидаемого 17-кратного снижения акциза, когда повышенная ставка общегосударственного налога снизится с действующего уровня Т9,3 тыс. до Т540 за 1 тонну данного вида горючего».

«Кроме того, ожидается снижение потребления дизельного топлива по всему Казахстану ввиду завершения уборочных работ, а также с увеличением спроса на дизельное топливо с низкой температурой замерзания (-25, -40)», — говорилось распространенном сообщении ведомства.