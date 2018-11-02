Антииранские санкции США – стимул развития для многих 02.11.2018 11:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 108 0 Востоковед Александр Князев о новом этапе давления Вашингтона на Тегеран и его партнеров Похожие материалы: Порядок работы по созданию объединенной системы ПВО определили на заседании ОДКБ в Алматы Россия исключает военный ответ на санкции США США ввели дополнительные санкции против движения «Хезболлах» Долгосрочную программу развития г. Байконур обсудили Сагинтаев и Медведев В Казахстане запретили комплектовать школьные классы по степени развития обучающихся