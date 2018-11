Казахстан — новая любовь Александра Лукашенко

Сейчас тема отхода Казахстана от России, и его дрейфа в сторону Америки активно обсуждается в прессе. А вот Батька Лукашенко не скупится на похвалу в адрес Казахстана и его лидера. Он, так сказать, сменил пластинку. Остается вопрос: насколько он искренен и где тут вообще правда?

Издание TVR опубликовало статью под названием «A. Lukashenko: “Kazakhstan is a strategic and important partner for Belarus» — «А.Лукашенко: «Казахстан является стратегическим и важным партнером для Белоруссии».

В ней говорится так: «Итоги глобального разговора о внешних вызовах и угрозах, а также новые возможные проекты обсуждались в ходе состоявшейся вчера встречи белорусского президента с главой казахстанской делегации — председателем сената парламента. Как отметил Александр Лукашенко, Казахстан для нас – это стратегический и надежный партнер.

Выступление Александра Лукашенко на форуме (проходившем в Минске заседании Основной группы Мюнхенской конференции – авт.) не оставило равнодушными даже самых опытных европейских политиков и глав государств, отметил руководитель казахстанской делегации.

8 ноября в Астане состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности».

Касаясь нынешнего состояния отношений между Белоруссией и Казахстаном, А.Лукашенко заметил, что нет особой нужды говорить об их высоком уровне. Это, мол, очевидно.

«Это — отношения близких государств. Мы всегда будем этой политики придерживаться. У нас очень дружеские отношения с вашим Президентом. Мы многому учимся друг у друга. Мы многое заимствовали у вас. Особенно в сфере права. Особенно на первых порах моего президентства, и, создавая Конституцию, у Казахстана многое заимствовали в плане нормотворчества», — отметил белорусский президент.

«Рост товарооборота приличный — под 40 процентов. Но если откровенно, это не то, что может быть между Казахстаном и Белоруссией… Мы будем развивать с вами самые тесные и добрые отношения. Вы — очень перспективный, стратегический, надежный партнер для Белоруссии», — добавил он.

Когда слышишь такие слова от Александра Лукашенко, невольно задаешься вопросом о том, насколько им можно верить. Ибо складывается впечатление, что его оценки той или иной страны, того или иного государственного лидера могут варьироваться в самом широком диапазоне «от полного негатива до полного позитива» в зависимости от того, насколько приемлема проводимая в данный момент этой страной и этим лидером политика с точки зрения внешнеэкономических интересов Белоруссии. Когда рост двустороннего товарооборота «приличный — под 40 процентов», Казахстану и его лидеру, похоже, можно петь дифирамбы. Будь все иначе, риторика была бы, наверное, совершенно иной по характеру и тональности. Когда Батька Лукашенко обрушивает свое недовольство на тех, кто вызывает у него неприятие, он обычно не стесняется в выражениях. Не миновал участи оказаться объектом его гнева и Казахстан. Увы, была такая история. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Это сейчас белорусский лидер не скупится на славословия в адрес Казахстана и Нурсултана Назарбаева. А было время, когда он выражал совсем иное мнение на их счет.

Свыше десяти лет тому назад президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своей беседы с главным редактором российской газеты «Завтра» Александром Прохановым выставил Казахстан в таком неприглядном свете, что, казалось, должен был наступить конец добрым отношениям между двумя постсоветскими республиками. Интервью было опубликовано в названном издании 14 февраля 2007 года под названием «Мне больно… Я ищу выход». Вот его слова оттуда: «Сегодня Казахстан все природные ресурсы отдал транснациональным корпорациям, прежде всего американским. Русских окончательно выдавили. России там делать нечего, нет ни одной российской компании. Как вы с ними объединитесь? И трубы они прокладывают в Китай, который готов проглотить любой объем углеводородного сырья. И ПВО Казахстана устанавливает системы американского производства. В чьих интересах? Не так, как Белоруссия. Это нарушает неуязвимость противоракетной обороны России. Это знают у вас, но помалкивают. Как вы можете притянуть Казахстан? Они проводят независимую политику и позиционируют себя, как регионального лидера». «Как вы с ними объединитесь?» — вопрошал А.Лукашенко тогда, адресуясь к россиянам.

В те времена мало кто произносил такие слова в адрес Казахстана. Сейчас тема постепенного отхода нашей страны от России и так называемого «русского мира» и ее дрейфа в сторону Америки активно обсуждается и в российской, и в западной прессе. А вот Батька Лукашенко на таком фоне не скупится на похвалу в адрес Казахстана и его лидера. Он, так сказать, сменил пластинку. Остается вопрос: насколько он искренен и где тут вообще правда?

