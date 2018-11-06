Банкам могут запретить финансировать проекты офшорных фирм за счет средств ЕНПФ и Нацбанка

Новости 63 0

Астана. 6 ноября. КазТАГ – Банкам могут запретить финансировать проекты офшорных фирм за счет средств АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) и Национального банка Казахстана (НБРК), сообщается в проекте постановления правительства «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности».

«Не подлежат финансированию проекты СЧП (субъектов частного предпринимательства – КазТАГ): (…) которые зарегистрированы в офшорных зонах, указанных в приказе министра финансов РК от 10 февраля 2010 года № 52, и (или) постановлении правления агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов», а также участники и (или) акционеры которых зарегистрированы в офшорных зонах», — говорится в представленном во вторник документе.

Кроме того, в рамках механизма кредитования экономики за счет средств ЕНПФ и НБРК могут запретить финансировать проекты СЧП: предусматривающие выпуск подакцизных товаров, за исключением проектов, предусматривающих выпуск спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с законодательством РК в качестве лекарственного средства; имеющих просроченную ссудную задолженность свыше 90 календарных дней на момент кредитования или подачи кредитной заявки согласно данным кредитного бюро; реализуемых лицами, связанными с БВУ, которые осуществляют финансирование или связаны особыми отношениями.

«Не подлежат финансированию проекты СЧП: (…) учредителями (в том числе участниками, акционерами) которых являются государственные предприятия/учреждения, национальные управляющие холдинги, национальные компании и организации, 50% и более акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо принадлежат государству (за исключением социально-предпринимательской корпорации, а также предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственно-частном партнерстве), аффилированные с ними лица, а также предприниматели, форма собственности которых оформлена как частное учреждение, и некоммерческие организации», — сказано в документе.

Требования к заемщикам – сохранение/увеличение среднегодовой численности рабочих мест, на основе данных налоговой отчетности или достижение роста дохода на 10% после двух финансовых лет с даты решения финансового агентства о субсидировании.

В любой непонятной ситуации иди в «Атамекен» В любой непонятной ситуации иди в «Атамекен»
1757

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что не более Т70 млрд средств ЕНПФ и Нацбанка обещают выдавать каждому банку при кредитовании экономики. Также стало известно, что оператором указанного механизма кредитования экономики планируют назначить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Напомним, 31 октября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сообщил, что Т600 млрд средств ЕНПФ и НБРК будут направлены на кредитование экономики. Для бизнеса, по его словам, планируется субсидировать ставку кредитования в размере 7%. Премьер уточнил, что из Т600 млрд Т300 млрд пойдут на обработку, Т200 млрд – на АПК с переработкой, и Т100 млрд будет направлено на поддержку МСБ.

Похожие материалы:

  1. Не более Т70 млрд средств ЕНПФ и Нацбанка обещают выдавать каждому банку при кредитовании экономики
  2. Т79,4 млрд пенсионных активов ЕНПФ находятся во внешнем управлении
  3. Появление частных НПФ позволило банкам Казахстана увеличить сроки кредитования
  4. Т300 млрд средств ЕНПФ направят на кредитование экономики
  5. Успешным назвал Акишев проект газопровода «Сарыарка» с точки зрения инвестирования Т85 млрд средств ЕНПФ

Новости партнеров

Загрузка...