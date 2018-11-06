Банкам могут запретить финансировать проекты офшорных фирм за счет средств ЕНПФ и Нацбанка

Астана. 6 ноября. КазТАГ – Банкам могут запретить финансировать проекты офшорных фирм за счет средств АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) и Национального банка Казахстана (НБРК), сообщается в проекте постановления правительства «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности».

«Не подлежат финансированию проекты СЧП (субъектов частного предпринимательства – КазТАГ): (…) которые зарегистрированы в офшорных зонах, указанных в приказе министра финансов РК от 10 февраля 2010 года № 52, и (или) постановлении правления агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов», а также участники и (или) акционеры которых зарегистрированы в офшорных зонах», — говорится в представленном во вторник документе.

Кроме того, в рамках механизма кредитования экономики за счет средств ЕНПФ и НБРК могут запретить финансировать проекты СЧП: предусматривающие выпуск подакцизных товаров, за исключением проектов, предусматривающих выпуск спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с законодательством РК в качестве лекарственного средства; имеющих просроченную ссудную задолженность свыше 90 календарных дней на момент кредитования или подачи кредитной заявки согласно данным кредитного бюро; реализуемых лицами, связанными с БВУ, которые осуществляют финансирование или связаны особыми отношениями.

«Не подлежат финансированию проекты СЧП: (…) учредителями (в том числе участниками, акционерами) которых являются государственные предприятия/учреждения, национальные управляющие холдинги, национальные компании и организации, 50% и более акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо принадлежат государству (за исключением социально-предпринимательской корпорации, а также предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственно-частном партнерстве), аффилированные с ними лица, а также предприниматели, форма собственности которых оформлена как частное учреждение, и некоммерческие организации», — сказано в документе.

Требования к заемщикам – сохранение/увеличение среднегодовой численности рабочих мест, на основе данных налоговой отчетности или достижение роста дохода на 10% после двух финансовых лет с даты решения финансового агентства о субсидировании.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что не более Т70 млрд средств ЕНПФ и Нацбанка обещают выдавать каждому банку при кредитовании экономики. Также стало известно, что оператором указанного механизма кредитования экономики планируют назначить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Напомним, 31 октября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сообщил, что Т600 млрд средств ЕНПФ и НБРК будут направлены на кредитование экономики. Для бизнеса, по его словам, планируется субсидировать ставку кредитования в размере 7%. Премьер уточнил, что из Т600 млрд Т300 млрд пойдут на обработку, Т200 млрд – на АПК с переработкой, и Т100 млрд будет направлено на поддержку МСБ.