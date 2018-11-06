Полиция посоветовала карагандинцам устанавливать сигнализацию в квартирах

Алматы. 6 ноября. КазТАГ — Начальник департамента полиции Карагандинской области Мергенбай Жаппаров на отчетной встрече с населением посоветовал устанавливать в квартирах сигнализацию, сообщается на сайте акима Караганды.

Охранные системы, по мнению генерал-майора М.Жаппарова, помогут карагандинцам сохранить свое имущество. Ведь с начала этого года в регионе произошла 5431 кража. Из 160 тыс. квартир в Караганде охранные системы установлены лишь в 3600.

«Это очень небольшая цифра для города. Личная ответственность за сохранность собственного имущества очень важна. Тем не менее, мы, как правоохранительные органы, тоже проводим работу по сокращению числа краж. Так, охват города камерами ЦОУ составляет 18,6%. Из года в год эта цифра растет. АО «Казахтелеком» установило 1586 камер в 793 подъездах. Камеры в режиме онлайн передают изображение в опорные пункты полиции, где участковые могут следить за происходящим во дворах и подъездах. Все записи хранятся на облачном сервисе, то есть к ним в любой момент с любого устройства можно получить запись, имея соответствующий допуск. Оплата за такие услуги — 350 тенге с квартиры. Но жильцы неохотно соглашаются, мы проводим разъяснительную работу, агитируем их, объясняем, почему эти камеры необходимы и выгодны для самих же жильцов», — пояснил М. Жаппаров.

Также на отчетной встрече генерал-майор доложил о снижении уровня преступности. Так, за девять месяцев этого года количество тяжких преступлений в области сократилось на 9,3%, средней и небольшой тяжести — на 2,3%. Убийств стало меньше на 11,5%, изнасилований — на 33%, хулиганства — на 6%.