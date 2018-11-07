ОБСЕ работает с властями РК по делам Forbes Kazakhstan, Ratel.kz и Жанболата Мамая

Астана. 7 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) работает с властями Казахстана по делам Forbes Kazakhstan, интернет-издания Ratel.kz и журналиста Жанболата Мамая, сказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Мы обсуждали ситуацию с некоторыми СМИ, а именно с Forbes, Ratel.kz и запрета на использования этого имени в качестве бренда. Также обсуждали запрет на журналистскую деятельности Ж. Мамая. Мы работаем с правительством для того, чтобы найти пути выхода и аспектов для улучшения», — сказал журналистам А. Дезир в рамках XX Центрально-Азиатской конференции СМИ в среду.

Он объяснил, что, будучи представителем ОБСЕ по свободе СМИ, ведет мониторинг во всем регионе, включая Казахстан.

«Я думаю, что здесь можно было бы улучшить доступ к информации. Этот аспект мы уже обсуждали с представителями правительства. Ранее мы поднимали вопросы, которые касаются статей 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК, касающиеся обвинения в возбуждении ненависти и ложной информации. В них излагается более широкое определение, что привело к определенным санкциям в отношении журналистов. С одной стороны, нам нужно бороться с призывами к ненависти, но тем не менее эти статьи требуют доработки, чтобы они соответствовали стандартам ОБСЕ», — сказал спикер.

По его словам, ОБСЕ предоставляют госорганам больше юридических консультаций и советов, чтобы улучшить законодательство в области свободы СМИ.

В целом, отметил он, на сегодняшний день повсюду в мире «ландшафт» медиа меняется, «особенно с процессами цифровизации».

«Мы сталкиваемся с новыми вызовами, как агрессивная риторика в социальных сетях или пропаганда терроризма. Конечно, правительства озабочены таким тенденциям, принимают законодательства, чтобы обеспечить ограничения распространения такого контента, но одновременно идет речь, что это повлияет на свободу выражения и свободу СМИ», — отметил А. Дезир.

Напомним, главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Ж. Мамай 7 сентября 2017 года был приговорен к 2 годам 5 месяцам ограничения свободы. Его признали виновным по ч. 3 ст. 193(легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК. Помимо ограничения свободы Ж. Мамаю запретили в течение трех лет заниматься журналистской деятельностью. Сам журналист вину не признал, заявив о том, что причина уголовного преследования заключается в попытке закрыть газету.

2 апреля 2018 года в Алматы в редакциях изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В полицию на допрос увезли главного редактора Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. В ДВД также увезли заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова. Полицейские заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. 28 мая суд запретил деятельность интернет-портала Ratel.kz.