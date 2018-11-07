Талдыкорган. 7 ноября. КазТАГ – Более Т435 млрд составил бюджет Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«С учетом всех изменений и дополнений, проект бюджета Алматинской области составил Т435,3 млрд», — сообщил в среду в ходе сессии областного маслихата руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жомарт Амирханов.

Он также уточнил, что все ключевые дополнения в бюджет области внесены с учетом социально-экономического развития региона и реализации жизненно важных государственных программ и поручений президента страны Н.Назарбаева.

«Так, в сфере здравоохранения на текущие затраты планируется выделить дополнительно Т58,1 млн, которые будут потрачены на обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, приобретение медицинского оборудования в связи с открытием центра первичной медико-санитарной помощи в Талдыкоргане и другие цели», — сказал Ж.Амирханов.

Дополнительные расходы коснулись и другие важные сферы, в числе которых жилищно-коммунальное хозяйство, образование, правоохранительная деятельность, культура, спорт, туризм, информационное пространство, топливно-энергетический комплекс, агросектор, транспорт и коммуникация.

Представленный проект был одобрен единогласным решением депутатского корпуса.