Депутат потребовал урегулировать вопросы нетрадиционной медицины в Казахстане

Астана. 7 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. В Казахстане требуется урегулировать вопросы нетрадиционной медицины, считает депутат мажилиса парламента Ахмет Мурадов.

«Урегулировать вопросы с нетрадиционной медициной требуется в Казахстане. Результаты плачевные, уже когда совсем все плохо идут за гарантированной медицинской помощью. Может нам перевернуть ситуацию. Может это прерогатива тех, кто контролирует деятельность коммерческих структур? Сколько у нас этих лекарей, какой их показатель, статистика, куда это пришло. И на наших всех сайтах, все лечат все. И очень дорого. Притом не только в Казахстане, но и со всего мира. Это можно как-то контролировать, это не меньший вред, чем какие-то идеологические диверсии, подрыв нашего здоровья. Поэтому эти вопросы, которые я бы хотел, чтобы было воспринято и руководством минздрава и не только», — сказал А. Мурадов на пленарном заседании мажилиса при осуждении поправок по вопросам здравоохранения в среду.

При этом он отметил, что вопрос нетрадиционной медицины – китайской, исламской, «святой» воды нужно поднимать.

«Я встречаюсь с теми людьми, которые «полечились» в кавычках. И никакого там ни контроля, ни нормирования, ни управления, люди сами по себе и, какой там оборот финансов, я не знаю, кто-то представляет или нет. А платят дорого», — указал мажилисмен.

По его словам, сейчас сферу нетрадиционной медицины никто не контролирует.

«Это соотношение официальной, нетрадиционной и другой всякой разной медицины. Поскольку мы говорим о том, что платит (государство – КазТАГ), лекарства, гарантии. А там просто берут деньги с заклинаниями, что все будет хорошо, к сожалению, результаты не те. С официальной медициной можно судиться, а с теми этого не сделаешь. Это можно как-то изучить и, если надо, подключить широкую общественность», — заключил депутат.