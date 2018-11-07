Самый дальний перелет по Казахстану лоукостером FlyArystan займет 3,5 часа

Алматы. 7 ноября. КазТАГ — Динара Жаркеева. Самый дальний перелет по Казахстану лоукостером FlyArystan – бюджетной версией авиакомпании Air Astana займет 3,5 часа.

«FlyArystan планирует начать полеты в первой половине 2019 года. Эксплуатироваться будут самолеты Airbus A320 с конфигурацией 180 мест экономкласса. Бюджетная авиакомпания будет функционировать по классической лоукост-модели», — сказал президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер на пресс-конференции в среду.

Также он отметил, что билеты в новой авиакомпании будут вдвое дешевле действующих тарифов на рынке.

Рейсы будут выполняться из нескольких городов Казахстана. Информацию о маршрутной сети в компании обещали предоставить позже.

«Расписание полетов частоты направления будут доступны в начале марта 2019 года, любой гражданин сможет забронировать билеты именно в начале марта. В будущем мы, конечно, охватим все аэропорты Казахстана, которые будут соответствовать нашим требованиям. Самый дальний маршрут у нас является Алматы-Актау – 3,5 часа, самолеты FlyArystan смогут без проблем выполнять данные полеты без дозаправки», — сказал директор по планированию авиакомпании AirArystan Рафаэль Тайжанов.

Первое время FlyArystan будет эксплуатировать четыре самолета с увеличением флота до 15 самолетов к 2022 году.

Также президент Air Astana представил главу новой авиакомпании Тима Джордана, который более 15 лет проработал в таких бюджетных авиакомпаниях как Cebu Pacific и Virgin Blue. Он также добавил, что новая компания не будет привлекать инвестиции акционеров, государственные субсидии или внешнюю финансовую поддержку.

Между тем, руководитель департамента производства полетов FlyArystan Бердыхан Агмуров заверил, что полеты будут выполняться на высоком уровне.

«Подготовка пилотов в Air Astana на высоком международном уровне, у нас не будет особой разницы. Мы будем соблюдать такой же уровень, если не выше», — отметил Б. Агмуров.