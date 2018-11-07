Для развития бизнеса «Казахтелеком» разместил облигации на Т75 млрд на МФЦА

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Алматы. 7 ноября. КазТАГ — Облигации на Т75 млрд разместил АО «Казахтелеком» на бирже Международного финансового центра «Астана» Astana International Exchange (AIX), сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

«АО «Казахтелеком» осуществило листинг и размещение своих облигаций на бирже AIX. По плану, ожидаемый доход от размещения облигаций намерены направить на финансирование стратегических задач по развитию бизнеса компании. Тип ценной бумаги – купонные облигации. Объем выпуска – 75 млн штук. Номинальная стоимость одной облигации – Т1 тыс.», – говорится в документе, представленном АО «Казахтелеком».

Уточняется, что акции размещены частичным методом.

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