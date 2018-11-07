Нацбанк планирует продавать на внешнем рынке до двух тонн казахстанского золота для его продвижения

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Национальный банк (НБ РК) планирует продавать золотые слитки казахстанских производителей на внешнем рынке за валюту в объеме до двух тонн, сообщила пресс-служба финрегулятора.

«Национальный банк для повышения узнаваемости слитков казахстанских производителей планирует осуществлять операции на внешнем рынке по продаже аффинированного золота за свободно конвертируемую валюту в объеме до двух тонн или порядка 4% от объема золота, ежегодно приобретаемого у отечественных производителей», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

С момента реализации приоритета государства на покупку аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах, Нацбанк купил 221 тонн золота в слитках у отечественных производителей.

Также для населения НБ РК в мае 2017 года запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота. Золотые слитки реализуются через банки второго уровня – АО «Народный Банк Казахстана», АО «Евразийский банк» и АО «Цеснабанк». Приобретенные слитки казахстанцы могут продать банкам с выплатой денег «день в день». Золотые слитки представлены в весе 5, 10, 20, 50 и 100 грамм.

На сегодня банками продано населению более 180 кг золота.

Портфель золота НБ РК на 5 ноября 2018 года, указывается в информации, составил 342 тонны, или эквивалент $13,5 млрд, что ставит Казахстан на 15-е место в мире по его запасам.

Как сообщалось, на середину 2016 года Казахстан занимал 21 место в мире по официальным запасам аффинированного золота.