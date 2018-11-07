Дедолларизация – удел сильных экономик 07.11.2018 14:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 124 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о том, что экономика нефтяной скважины и рудной шахты не может быть дедолларизованной Похожие материалы: Нацбанк Казахстана сохранит режим плавающего обменного курса Инвесторы читают аффирмации: главное, чтобы IPO Казатомпрома не провалилось Собственный капитал банков на 1 октября снизился на 3,9% – до Т2,9 трлн Рост стоимости нефти стал драйвером роста экспортной выручки Казахстана Узбекистан – драйвер роста в Центральной Азии