Айдар Алибаев: «Айман Турсынкан во многом права» 07.11.2018 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 170 0 Насколько реальна угроза кассового разрыва в ЕНПФ? Похожие материалы: Нацбанк РК vs Айман Турсынкан Выполняющий рейсы в Казахстан финский авиаперевозчик получил дополнительные коммерческие права «Проблем между Москвой и Астаной прибавилось». «Русское население Казахстана неизбежно сокращается». «Давайте выпьем за то, чтобы у нас все было и нам за это ничего не было!». «Поэтому не будьте терпилами. Отстаивайте свои права. Пишите заявления, жалуйтесь» Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 2,9% Т300 млрд средств ЕНПФ направят на кредитование экономики