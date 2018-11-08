Деньги замакиму Мангистауской области передал бывший словацкий хоккеист

Алматы. 8 ноября. КазТАГ — Деньги заместителю акима Мангистауской области Серику Амангалиеву передал бывший словацкий хоккеист Ян Хован, сообщает газета «Время».

«Деньги чиновнику (первому замакиму Мангистауской области С. Амангалиеву – КазТАГ) принес бывший словацкий хоккеист Я. Хован, выступавший в двух казахстанских командах», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2009 году Я. Хован заключил контракт с павлодарским «Иртышом», откуда перебрался в кокшетауский «Арлан». После казахстанского этапа словацкий хоккеист уезжал в Европу, а в 2014-м вновь вернулся в «Иртыш».

«После окончания карьеры Я. Хован переквалифицировался в бизнесмена и стал учредителем чешской компании H+H Technika, занимающейся выпуском охлаждающего оборудования. (…) В Казахстан он вернулся уже в качестве инвестора, готового вкладывать деньги в строительство ледовых дворцов», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что у Я. Хована есть один успешный проект: в этом году его фирма построила ледовый дворец в Актобе в рамках программы государственно-частного партнерства (ГЧП). Открытие этого сооружения состоялось в начале октября. Стоимость проекта – Т3,8 млрд, при этом 70% расходов взяли на себя иностранные инвесторы.

«На торжественном открытии Я. Хован сказал, что его компания построила в Европе более 30 катков, а в Казахстане начинает еще два проекта. И вот как раз одним из проектов стало строительство ледового дворца в Актау, опять-таки в рамках ГЧП. Видимо, это партнерство предполагало, что инвестор даст деньги на возведение спортивного объекта, а также не обидит и местных чиновников. Поэтому встреча Я. Хована и С. Амангалиева в актауском аэропорту была не случайной. Словацкий инвестор передал чиновнику 115 тыс. евро, (…) после чего Амангалиев и Хован были задержаны», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, замакима подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а бывшего хоккеиста – в даче взятки.

«Я. Хован не стал упираться и написал явку с повинной, признав вину. Возможно, это будет учтено при вынесении приговора. По всей видимости, теперь строительство ледового дворца на берегу Каспийского моря будет отложено на неопределенный срок», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что С. Амангалиев арестован на два месяца. Первый замакима Мангистауской области был задержан 3 ноября в 18.40 на территории международного аэропорта Актау. По утверждению антикоррупционеров, при себе у С. Амангалиева были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 тыс. евро. Досудебное расследование ведется по ч. 3 ст. 366 (получение взятки) УК РК.

7 ноября сообщалось, что С. Амангалиева подозревают в покровительстве по инвестиционному проекту на Т4,5 млрд.

«3 ноября при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан первый заместитель акима Мангистауской области. Он подозревается в получении 115 тыс. евро, части оговоренной суммы взятки 400 тыс. евро от представителя строительной компании за общее покровительство по инвестиционному проекту в сумме Т4,5 млрд, реализуемого в рамках ГЧП», — сообщали в агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСиПК).