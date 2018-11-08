Назарбаев против мафии 08.11.2018 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 276 0 Пётр Своик об укрощении монополистов и «кассовом разрыве» в ЕНПФ Похожие материалы: Не спровоцирует ли эмбарго против Ирана скачок цен на ГСМ в России и Казахстане? Назарбаев поручил разобраться с деятельностью «бездействующих» антимонопольщиков Назарбаев объявил выговор главе антимонопольного комитета и сделал предупреждение министрам энергетики и нацэкономики ООН потребовала от США прекратить экономическое эмбарго против Кубы Новая Каледония проголосовала против независимости от Франции