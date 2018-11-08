Лидеры стран ОДКБ высказались за сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Алматы. 8 ноября. КазТАГ — Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет ТАСС.

«Подтверждая приверженность принципу равной и неделимой безопасности, выражаем озабоченность сложившейся ситуацией вокруг договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности в связи с заявлениями представителей США о намерении выйти из него. Выступаем за сохранение жизнеспособности данного соглашения», — отмечается в подписанной декларации совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

При этом лидеры стран ОДКБ высказались за наращивание совместных усилий в целях борьбы со всеми видами современных вызовов и угроз, включая терроризм и связанный с ним экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, трансграничную организованную преступность, незаконную миграцию, использование информационно- телекоммуникационных технологий в преступных целях.

«Вновь призываем к формированию самой широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН на основе соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права и отмечаем важность и актуальность кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Убеждены, что результативная борьба с терроризмом невозможна без перекрытия каналов распространения террористической и экстремистской идеологии, а также его финансирования, в том числе за счет доходов от незаконного оборота наркотиков», — говорится в тексте декларации.

Участники саммита также договорились увеличивать взаимные поставки оружия.

«Выражаем твердое намерение совместно развивать оборонно-промышленные комплексы наших государств путем увеличения объемов взаимных поставок вооружения, военной и специальной техники и предоставления услуг в данной сфере, налаживания тесных кооперационных связей оборонных предприятий и организаций, а также расширения научно-технического сотрудничества», — говорится в документе.

Кроме того, члены совета коллективной безопасности ОДКБ подтвердили курс на укрепление оборонного потенциала государств, входящих в организацию. Стороны также отметили важность принятых на нынешней сессии СКБ ОДКБ решений по совершенствованию подготовки войск (коллективных сил) ОДКБ, структуры и состава коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и систем управления коллективными силами организации. Особое внимание уделено оснащению этих войск современными видами вооружения и военной техники, повышению эффективности проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

В декларации отмечается важность поддержания усилий и инициатив, направленных на обеспечение целостности многосторонних механизмов нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, укрепление авторитета профильных международных организаций.

«Последовательно выступаем против любых попыток политизации деятельности таких межгосударственных структур», — отмечается в документе.

Страны ОДКБ считают, что вклад организации в укрепление международной безопасности растет, она может достойно участвовать в миротворческой деятельности ООН.

Главы государств-членов отметили «растущий вклад организации в укрепление международной и региональной безопасности, углубляющееся взаимопонимание между государствами-членами, дальнейшую активизацию конструктивного союзнического взаимодействия между ними по всем направлениям деятельности».

«Большое внимание уделяем совершенствованию действующей в рамках ОДКБ системы реагирования на кризисные ситуации. Поддерживаем последовательную работу по созданию прочных правовых и организационных основ системы, наделяющей ОДКБ способностью вносить достойный вклад в международную миротворческую деятельность», — отмечается в документе.

При этом лидеры стран организации отметили «представленные в ООН предложения по формированию условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН».

По мнению президентов стран организации, «повышение потенциала ОДКБ приобретает особое значение в нынешних условиях, требующих дополнительных политических усилий в интересах укрепления стратегической стабильности и восстановления атмосферы доверия в межгосударственных отношениях с целью решения актуальных международных проблем на основе общепризнанных норм и принципов международного права».

«Подтверждаем нашу решимость продолжить координировать внешнеполитические позиции государств-членов и обеспечивать достижение целей организации по укреплению мира и созданию благоприятных условий для всестороннего развития наших стран», — заявили лидеры.

Главы государств также подчеркнули «необходимость укрепления центральной роли ООН в международных делах и главную ответственность ее совета безопасности за поддержание международного мира и безопасности».

Отдельно главы государств высказались по поводу предстоящего в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, обозначив намерение «предпринять совместные действия по подготовке к празднованию».

Лидеры стран ОДКБ уверены, что ситуацию в Афганистане нужно урегулировать исключительно мирными средствами.

«Выступаем за урегулирование ситуации в Афганистане исключительно мирными средствами – путем скорейшего запуска межафганского диалога с привлечением пользующихся широкой поддержкой международных площадок при приоритетной роли московского формата консультаций по Афганистану», — отмечается в декларации.

Главы государств выразили озабоченность обострением ситуации и продолжающимся ростом наркопроизводства в Афганистане, попытками террористических группировок закрепиться в северных провинциях страны.

«Считая своей стратегической задачей продвигаться к миру, свободному от наркотиков, твердо выступаем в пользу укрепления антинаркотического международно-правового режима противодействия появлению новых психоактивных веществ, энергично противодействуем сращиванию терроризма и наркопреступности», — говорится в документе.

Лидеры стран-участниц ОДКБ призвали не допустить «гонку информационных вооружений».

«Твердо выступаем за предотвращение конфликтов в информационной сфере, недопущение гонки информационных вооружений, неприменение силы в информационном пространстве, использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях», — отмечается в документе.

Главы государств также считают необходимым наращивать коллективные усилия в сфере информационной безопасности.

«Придаем особое значение содействию разработке и скорейшему принятию под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения в информационном пространстве», — подчеркивается в декларации.

Государства-члены организации выступили за предметный диалог с Европой и Америкой ради построения единого и неделимого пространства безопасности.

«Выступаем за предметный диалог всех стран евроатлантического и евразийского пространства о совместных усилиях по формированию условий для построения единого и неделимого пространства безопасности, свободного от разделительных линий», — говорится в документе.

Лидеры также отметили свою приверженность консолидации усилий организации в борьбе против современных вызовов и угроз и выразили готовность укреплять региональные оперативно-профилактические операции по противодействию незаконному обороту наркотиков, преступности в информационно-коммуникационной сфере, незаконной миграции и наемничеству.

Члены совета коллективной безопасности ОДКБ заявили о своем твердом намерении способствовать дальнейшему совершенствованию многоплановой деятельности организации. Главы государств выразили признательность Казахстану за успешное председательство в ОДКБ в 2018 году, а также заявили об уверенности в том, что предстоящее в 2019 году председательство Кыргызстана в ОДКБ будет результативным.