В настоящее время казахский официозно-деловой язык – это калькированный вариант русского образа мышления и изложения на основе казахских слов и средств казахской грамматики

То есть он по форме является казахским, а по сути – русским

Издание Harvard Political Review опубликовало статью Йоханнеса Ланга под названием «The Next Great Game: The Clash over Central Asia» — «Следующая «большая игра: Схватка за Центральную Азию».

В ней говорится так: «Путин так и не смирился с утратой российского контроля над Центральной Азией после распада Советского Союза. «Россия по-прежнему рассматривает этот район как свой естественный задний двор», — пояснила корреспонденту издания Harvard Political Review Смит Стеджен, профессор политологии из Университета Джейкобса. Регион испытывает как мягкую, так и жесткую силу России.

«В культурном плане все эти страны по-прежнему находятся под влиянием России», — отметил в разговоре с корреспондентом издания Harvard Political Review Бактыбек Бешимов, который преподает в Северо-Западном университете. Российско-киргизские культурные связи настолько глубоки, что в Кыргызстане население, согласно опросам, доверяет Владимиру Путину гораздо больше, чем любому из местных политиков. В ходе последней избирательной кампании, проводившейся в этой стране, как утверждает Бешимов, «все кандидаты соревновались в проявлении симпатий к России».

Но подобного рода узы культурных связей начинают ослабевать. Казахстан, как бы проявляя неуважение к Москве, объявил о своих планах по отказу от кириллицы. Он собирается стать третьей страной в регионе, предпринимающей такой шаг».

Правдой является то, что переход с кириллицы на латиницу уже давно и усиленно пропагандируется в нашей стране. Сейчас уже трудно сказать, когда именно такая кампания стартовала. Главный довод поборников подобной языковой реформы сводится к следующему: латинская графика значительно облегчит приспособление компьютерной техники к нуждам казахскоязычных, ускорит процесс информатизации в казахском обществе.

Конечно, говорить так — это несерьезно. Потому что, если бы успехи в освоении и применении компьютеров обуславливались переходом на латиницу, первым должны были бы пострадать японцы с их мудреными иероглифами. А они по части информатики находятся в числе мировых лидеров и, похоже, совершенно не ведают о том, что их успехи могли бы быть большими, если бы они, по логике поборников лингвистической реформы в казахском языке, догадались поменять свое китайское письмо на латинскую графику…

Итак, ускорит ли переход на латиницу процесс информатизации в казахском обществе – это еще вопрос. А вот то, что такой шаг может бумерангом ударить по самому государственному языку, а также по интересам тех, для кого он является основным коммуникативным и информационным средством, представляется вполне реальным. «Что тут опасного?», — спросите вы. Дело в том, что за годы государственной независимости нашей республики официозно-деловая (общественно-политическая, юридическая, экономическая) версия казахского языка, как бы это ни казалось парадоксальным, все больше и больше стала представлять собой кальку своего русскоязычного аналога. Этому в огромной мере способствовала и способствует то, что вся официозно-деловая деятельность осуществлялась и продолжает осуществляться на основе русского языка. Казахский язык там присутствует в качестве вспомогательного средства общения (с крайне ограниченной в силу особенностей своей функциональности сферой применения) и переводного языка. Переводчики же в 99 случаях из 100 осуществляют русско-казахский перевод, и, соответственно, их усилиями официозно-деловая (общественно-политическая, юридическая, экономическая) версия казахского языка в течение почти трех десятилетий превращалась и сейчас продолжает превращаться в кальку официозно-деловой версии русского языка. Дело уже сейчас зашло очень далеко. Поэтому в настоящее время казахский официозно-деловой язык – это калькированный вариант русского образа мышления и изложения на основе казахских слов и средств казахской грамматики. То есть он по форме является казахским, а по сути – русским. По-другому это и не скажешь. От утвердившихся в течение XX века стандартов казахского классического письменного языка (языка — не смейтесь — классиков марксизма-ленинизма и учебников по общественным наукам и политэкономии на казахском языке) мало что сохранилось.

А теперь представьте себе ситуацию, когда появятся переводчики, больше приспособленные к латинице и не читающие на кириллице. Представили?! Тогда вообразите, что станется с казахским официозно-деловым языком после смены кадров в корпусе переводчиков системы государственной службы. В таком случае ведь может сложиться вообще тупиковая ситуация. Отдает ли кто-либо наверху в этом себе отчет?!

