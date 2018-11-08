Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Во временном ограничении поставок продукции двух казахстанских предприятий на российский рынок не нужно искать подвоха или элементов торговой войны, считает казахстанский политолог Эдуард Полетаев.

«Это, в первую очередь, связано с тем, что ведомство (Россельхознадзор – КазТАГ) просто выполняет свои функции. У нас периодические запреты на ввоз той или иной продукции воспринимают как элемент торговой войны или давления большого соседа», — прокомментировал Э. Полетаев для КазТАГ сообщение о том, что Россия временно ограничила поставки продукции двух казахстанских предприятий.

В данной связи необходимо отметить, продолжил эксперт, что и Казахстан не раз ограничивал ввоз российской продукции, неприемлемой по тем или иным показателям.

«В конечном счете, от этих запретов должен выигрывать потребитель, как российский, так и казахстанский, так как вынуждает производителей производить более качественную продукцию, соответствующую существующим нормам и требованиям», — отметил Э. Полетаев.

Эксперт подчеркнул, что существуют два технических регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки», принятые еще в 2011 году и действующие в ЕАЭС (Евразийский экономический союз – КазТАГ).

«Соответственно, производителям, экспортирующим свою продукцию в страны ЕАЭС, надо их знать назубок. Вероятно, это сделать непросто, только первый документ составляет 242 страницы», — заключает Э. Полетаев.

Напомним, что 7 ноября КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора сообщило, что Россия временно ограничила поставки продукции двух казахстанских предприятий: ПК «Ижевский» – в связи с повторным выявлением листерий в мясе курицы и ТОО «Мясоперерабатывающий завод «Бижан» – в связи с повторным выявлением несоответствия сырьевого состава, заявленного производителем, в мясной колбасной продукции.