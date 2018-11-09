Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Более 25 человек погибли в результате бунта в колонии в Таджикистане, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«Во время бунта заключенных в колонии Худжанда в Таджикистане два офицера – сотрудник колонии и спецназовец – погибли, еще шесть охранников получили ранения. Общее число погибших в результате бунта заключенных в колонии Худжанда в Таджикистане составляет более 25 человек», — говорится в сообщении со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

Как сообщается, один из заключенных – член ИГИЛ сумел разоружить охранника, отобрав у него автомат. К нему присоединились другие заключенные, которые, напав на охранников и надзирателей, захватили один из корпусов колонии. В результате штурма спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

«Два офицера погибли во время бунта, шесть охранников были ранены и госпитализированы (…). Их жизни ничего не угрожает», — сказал источник.

Также источник сообщил, что правоохранительные органы Согдийской области переведены на усиленный режим несения службы, особенно тщательно контролируются все выезды и въезды в Худжанд.

Бунт заключенных произошел в ночь на четверг, 8 ноября, в колонии строгого режима, расположенной в 16-м мкр. Худжанда.