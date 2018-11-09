Астана. 9 ноября. КазТАГ – Еврооблигации на сумму более 1 млрд евро выпустил Казахстан, сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«Правительство РК в лице министерства финансов РК успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд евро. Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% и на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%», — сообщили в минфине Казахстана в пятницу.

Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE), и 10-ти летний транш также включен в листинг биржи Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) – Astana International Exchange (AIX).

«5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объем активов более $25 трлн. Объем книги заявок составил порядка 3,3 млрд евро. Стоимость заимствования по дебютному выпуску Казахстана в евро установлена на уровнях, близких к существующей кривой доходности Мексики, которая имеет более высокий суверенный кредитный рейтинг, что свидетельствует о наличии высокого доверия и интереса со стороны иностранных инвесторов к Казахстану», — пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что с 29 октября по 2 ноября в Париже, Франкфурте, Амстердаме и Лондоне состоялось пятидневное road show команды представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка РК (НБРК) и МФЦА.

«Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года, при этом размещение еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным. Таким образом, дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, для биржи МФЦА данное размещение стало дебютным, что, как подчеркивается, «является важным шагом на пути развития МФЦА как центра привлечения международного капитала».

«В качестве международных организаторов сделки выступили Citi и Societe Generale, казахстанского организатора – BCC Invest», — уточнили в минфине.

Напомним, 20 сентября МИА КазТАГ сообщало о том, что министерство финансов РК намерено выпустить государственные ценные бумаги на сумму $1,17 млрд на внешний рынок ссудного капитала для финансирования дефицита бюджета в 2018 году. В минфине тогда отметили, что считают нецелесообразным выпуск в 2018 году номинированных в тенге еврооблигаций. 3 октября министр финансов Алихан Смаилов подтвердил, что Казахстан намерен выйти в ближайшее время на рынок евробондов.