Санкции США не окажут критического влияния на экономику Ирана, считают эксперты

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Санкции США не приведут к экономическому кризису в Иране, пишет британская газета Express.

«Иран, скорее всего, преодолеет влияние нефтяных санкций США, пережив рецессию, но не скатившись к экономическому кризису, благодаря росту цен на нефть и углублению разногласий между Соединенными Штатами и другими крупными державами, говорят чиновники и аналитики», — пишет издание.

При этом газета приводит слова европейского дипломата, пожелавшего остаться анонимны, о том, что «ситуация в Иране лучше, чем до 2016 года, из-за высоких цен на нефть и того факта, что США на этот раз оказались в изоляции».

«Это будет трудный период, но экономика Ирана сможет противостоять ему по разным причинам, включая то, что Россия находится под санкциями США и ЕС, у Саудовской Аравии есть свои финансовые и политические проблемы, а между Китаем и США идет торговая война», — добавил он.

По словам аналитика Fitch Андрида Скьелланда, несмотря на то, что США в будущем году могут спровоцировать экономический спад в Иране, экономического кризиса в этой стране, скорее всего не произойдет благодаря тому, что объем экспорта иранской нефти все еще остается значительным.

«Тегеран по-прежнему сохранил значительную долю своих валютных поступлений. Это позволит Тегерану продолжать субсидировать импорт отдельных основных товаров, сохраняя затраты на них и тем самым в некоторой степени ограничивая инфляцию», — сказал он.

В надежде смягчить непосредственный экономический удар, власти Ирана намекнули, что Тегерану, возможно, придется продавать свою нефть со скидкой, чтобы привлечь покупателей.

«Доходы от нефти могут снизиться, но они будут по-прежнему достаточными для того, чтобы обеспечивать страну. Если мы продаем нашу нефть за 1 доллар меньше рыночной цены, у нее будет десятки покупателей», — сказал чиновник, занимающийся международной торговлей в Иране.

По информации издания, другой контрмерой, которая стала возможной благодаря государственному контролю над нефтяным сектором, стало создание в Иране специальных обменных центров для продажи долларов по более низким ценам для импортеров основных продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Однако, старший экономист IHS Markit Патрик Шнайдер выразил сомнение в том, что Иран может смягчить экономический удар в ближайшей перспективе.

«Несмотря на риторику и попытки смягчить негативные последствия … неопределенность будет сохраняться в течение следующих 6-12 месяцев», — сказал он.