В антитеррористической войне США в странах погибли свыше 500 тыс. человек

Алматы. 9 ноября. КазТАГ — В результате американской войны с терроризмом погибли около 507 тыс. человек в Афганистане, Ираке и Пакистане, после терактов 9/11, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

«За последние два года наблюдается 22-процентное увеличение смертности, говорится в исследовании, проведенном американским Университетом Брауна Исследование, озаглавленное «Затраты войны», опубликованное в четверг, показывает, что в число погибших входят как гражданские лица, так и военнослужащие американских и союзные войск в зонах военных действий, местные военные и полицейские силы, а также погибшие боевики», — говорится в сообщении в пятницу.

В докладе говорится, что число косвенных смертей было в несколько раз больше смертей, вызванных прямым военным насилием, в результате чего общее число смертей превысило 1 млн человек, сообщает Телеканал Толо.

По данным отчета, в Афганистане по состоянию на октябрь 2018 года погибло около 147 тыс. человек, в том числе афганские силы безопасности, гражданские лица и боевики оппозиции. Эта цифра также включала гибель 6334 американских солдат и подрядчиков, а также более 1100 военных союзных войск.

В докладе говорится, что связанное с войной насилие убило 65 тыс. человек в Пакистане, включая 90 американских подрядчиков, почти 9 тыс. местных сотрудников службы безопасности и более 23 тыс. гражданских лиц. Остальные жертвы были антиправительственными боевиками.

Согласно докладу, остальная часть смертей 268 — 295 тыс. человек произошла в Ираке, где в 2003 году началось военное вмешательство под руководством США.

«Хотя война с терроризмом часто игнорируется американской общественностью, прессой и законодателями, увеличение количества людей свидетельствует о том, что эта ситуация …продолжает оставаться напряженной», — говорится в докладе университета Брауна.

Также отмечается, что войны США вытеснили миллионы людей в трех странах. Больше всего в ИРА — во время войны в Афганистане перемещено 2,61 млн человек.

Около половины из 2,6 млн беженцев с войны в Афганистане находятся в Пакистане (1,3 млн человек). В Иране проживает более 900 тыс. афганцев.

В Европе некоторые страны, особенно Турция, приняли много беженцев; другие, например, Италия, криминализировали беженцев и тех, кто им помогал. В докладе говорится, что даже когда война закончится, а беженцы и внутренне перемещенные лица вернутся в свои дома, это будет длительное и тяжелое наследие, резюмируется в докладе.