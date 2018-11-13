«Единая валюта ЕЭАС и санкции США против Казахстана: в Астане представили шокирующие прогнозы». «Анатолий Чубайс полагает, что Россия обречена на отставание от стран уровня Греции, Казахстана и Турции». «Тарифы на теплоэнергию в Алматы завышены в 15 раз»

Сетевой Казахстан 13 ноября 2018г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Единая валюта ЕЭАС и санкции США против Казахстана: в Астане представили шокирующие прогнозы развития событий» — На прошлой неделе Центр стратегических инициатив (CSI) представил свое видение «шокирующих прогнозов» развития Казахстана. Любопытно, что три сценария из десяти можно отнести к «евразоцентричным». К таковым относится, во-первых, прогноз о выходе Турции из НАТО, вступлении страны в ШОС и заключении соглашения о едином рынке с ЕАЭС, во-вторых, об установлении российского рубля в качестве резервной валюты для стран ЕАЭС, а затем и единой валюты организации. Наконец, о введении США санкций в отношении Казахстана уже в следующем году в рамках обострения американо-российских отношений.

Хотя старший партнер CSI Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ, предваряя прогнозы, в качестве дисклеймера отметил, что озвучиваемые сценарии не относятся к базовым и вероятность их исполнения составляет меньше 1%, главная же цель экспертов – продемонстрировать пределы прогнозирования и инициировать широкую дискуссию, комментаторы – особенно в социальных сетях – обвинили авторов продукта в ангажированности с Москвой и в том, что, вводя в публичный дискурс возможность создания единой валюты в рамках ЕАЭС, они тем самым расширяют «окно овертона».

LENTA . RU . «Чубайс спрогнозировал России отставание от Казахстана» — Глава «Роснано» Анатолий ЧУБАЙС полагает, что Россия обречена на отставание от стран уровня Греции, Казахстана и Турции, если власти страны не смогут решить фундаментальных проблем и резко нарастить темпы экономического роста, которых требует президент России Владимир Путин. Такое мнение Анатолий Чубайс выразил в интервью проекту «Сноб». Чубайс рассказал, что текущие экономические тренды свидетельствуют о том, что Россия отстает не только от развитых стран, вроде США и европейских государств, но в скором времени будет отставать и от Греции, Казахстана и Турции. Он напомнил, что текущие темпы роста ВВП России оцениваются в 1,5-2 процента в год, в то время, как мировая экономика в среднем прибавляет 3,5 процента.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Назарбаев созрел для политической карьеры» — Все мы знаем, что амбиции Нурсултана НАЗАРБАЕВА всегда были гораздо шире границ Казахстана. Достаточно вспомнить, что только роковое стечение обстоятельств помешало ему стать лидером СССР в начале 90-х. Такой сценарий был вполне реален – он был фигурой, которая устраивала если не всех, то многих в условиях, когда его ближайшие конкуренты были достаточно серьезно скомпрометированы. К Назарбаеву можно относиться по-разному, но совершенно точно его можно назвать баловнем судьбы, которая не только позволяла ему уклоняться от опасностей потери власти, но и напротив, каждый раз ее только укреплять. Но есть закон, который гласит – для того, чтобы удержаться на вершине, нужно поставить себе новую цель.

TIME . KZ . «Огонь, вода и медные грОши…» — “Туши свет!” — так можно охарактеризовать условия, в которых живут и трудятся пожарные страны. Вчера на правчасе глава МВД Калмуханбет КАСЫМОВ чуть не выдавил слезу у мажилисменов — настолько жалостливым было его выступление, посвященное укротителям огня. Если верить профильному министру, то выходит, что казахстанские пожарные тушат пламя буквально голыми руками. По словам генерала Касымова, в Казахстане 422 пожарных депо, но более половины из них работают в зданиях, не отвечающих современным требованиям, а 23 вовсе в аварийном состоянии и подлежат сносу. Стране остро не хватает еще 137 пожарных депо. В селах еще сложнее: там работают 202 пожарных поста, но требуется еще 430, чтобы защитить 1380 мелких населенных пунктов! А оснащенность пожарной техникой — лишь 32 процента от норматива!

«Доигрались в “монопольку”» — Тарифы на теплоэнергию в Алматы завышены в 15 раз, уверена инженер-технолог Сара Нурдубаева, выигравшая суд у монополиста. Экспертное мнение специалиста Сары НУРДУБАЕВОЙ наглядно демонстрирует ее собственная история. Бойкой 85-летней женщине удалось отстоять свои права потребителя после того, как основной поставщик тепловой энергии южной столицы — ТОО “Алматинские тепловые сети” — подал на нее в суд. Дело в том, что Сара Абишевна платила за тепловую энергию по предельным тарифам республиканского антимонопольного комитета, потому как посчитала, что местный монополист заметно накручивает цены. При этом департамент антимонопольного комитета Алматы явно был в курсе — ведь не может поставщик комуслуг взимать деньги, пока тариф не утвердит городской орган власти. Представив на суде свои расчеты оплаты, пенсионерка добилась справедливости: тепловая компания отозвала свой иск и аннулировала долг.

«Тень учителя» — В элитной частной школе Астаны преподавал серийный педофил? Грандиозный скандал может разгореться вокруг частной школы QSI Астана. На прошлой неделе практически незаметной прошла новость о странном инциденте с участием иностранного педагога и одного из учеников. Как сообщили в учебном заведении корреспонденту Tengrinews, “преподаватель продемонстрировал неуместное и непрофессиональное поведение по отношению к учащимся”. После этого случая его быстро уволили, и он покинул Казахстан. Однако выпускник этой же школы в Алматы Касым КАБЫЛГАЛИ обратился в редакцию “Времени” с более подробной информацией о случившемся: по его словам, инцидент не что иное, как попытка домогательства, а тем самым иностранным учителем может быть человек, которого подозревают в совершении нескольких сексуальных преступлений в отношении детей!

SAYASAT . ORG . Нурболат МУСАБАЕВ – «Мзда и политмаржа» — Антикоррупционный тренд набирает обороты, вместе с которыми не проходит и недели без задержаний. И хотя борьба с коррупцией – один из непреходящих сюжетов президентской повестки, но нельзя не заметить, что текущий виток антикоррупционного трека закручен как-то по-особенному. С начала года Нурсултан НАЗАРБАЕВ дважды принимал Алика ШПЕКБАЕВА, руководителя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (в августе и в мае). Его же президент поднимал и на октябрьском Послании. Там же на Послании Нурсултан Назарбаев поручил подключиться к борьбе с коррупцией и КНБ. Открытие нового фронта, безусловно, скажется на частоте антикоррупционных сводок. Не остается в стороне и прокуратура – на прошлой неделе генеральный прокурор Кайрат КОЖАМЖАРОВ сообщил о расследовании в отношении вице-министра энергетики.

CARAVAN . KZ . «За ценой не постоим? Сколько “съедает” бюрократия» — Более 5 триллионов тенге теряет казахстанский бюджет из-за бюрократических проволочек ежегодно… — Возьмем в пример формирование трехлетнего бюджета. Этот громоздкий процесс занимает два года. 9 месяцев уходит на формирование бюджета, 6 месяцев – на уточнения и изменения, процесс выделения – 2 месяца. В конце второго года деньги доходят до мест. Сам Президент три раза подписывает бюджет, правительство вовлекается 9 раз, различные госорганы – свыше 20 раз, – рассказывает о том, как создается один из самых главных и регулярных документов страны, директор CSI Бахытжан САРКЕЕВ. При этом, как отмечает эксперт, цифровизация сюда пока не дошла, все бюджетные заявки и программы распечатываются и передаются из одного госоргана в другой лично. Доходит до смешного: минобр, у которого 23 бюджетные подпрограммы, каждая страниц на 300 примерно, в дни сдачи документации в минфин нанимает “Газель”, чтобы перевезти все бумаги.

«Эксперты сокрушаются от уровня финансовой грамотности казахстанцев, а МКФО жалуются на обилие мошенников» — Специалисты оценили финансовую грамотность населения на тройку. По статистике, каждый третий казахстанец имеет кредит в банке. Но при этом мало кто прочитывает текст договора о займе в банке, прежде чем его подписывать. Люди не отличают кредитные карты от дебетовых. А инвестировать простой народ умеет только в золото, считая перепродажу драгоценных металлов надежным источником дохода. Словом, все оперируют деньгами, но мало кто понимает, зачем и с какими последствиями.

KAPITAL . KZ . «Эксперты об актуальности повесток VIII Конгресса финансистов» — Эксперты и участники финансового рынка Казахстана с большим интересом ожидают доклады, которые прозвучат в рамках VIII Конгресса финансистов 15−16 ноября. С исследованиями на актуальные для банковского сектора, валютного, страхового рынков темы выступят главы Центральных банков ряда республик, руководители финансовых учреждений, эксперты и специалисты профильных компаний. Напомним, организаторы мероприятия — Национальный банк Казахстана и Ассоциация финансистов Казахстана — смогли обеспечить внушительный перечень участников Конгресса, чьи имена, бесспорно, залог полезных и авторитетных мнений и резолюций.

365 INFO . KZ . «Ускорить возвращение этнических казахов на родину призывает политолог» — Ерлан САИРОВ уверен, что за рубежом проживает почти 10 миллионов этнических казахов. Он призывает ускорить возвращение братьев на историческую родину, «иначе они ассимилируются в стране проживания и мы потеряем их навсегда», считает эксперт.

«Абылкасымова рассказала о планах правительства по оформлению самозанятых» — За пять лет минтруда планирует оформить 500 тыс. граждан. Зарегистрировавшись, человек получит значимые плюсы, уверена министр. Численность самозанятого населения в Казахстане за последние восемь лет сократилась с 35% до 24%. По итогам второго квартала 2018 года к этой категории были отнесены порядка 2 млн 60 тыс. граждан. Такие данные приводит Мадина АБЫЛКАСЫМОВА, министр труда и соцзащиты РК.

INFORMBURO . KZ . Данияр САБИТОВ – «Посмертное награждение Дениса Тена – это попытка бюрократии присвоить его личность себе» — Циничной издёвкой выглядит приказ министра внутренних дел Калмуханбета КАСЫМОВА о посмертном награждении Дениса ТЕНА медалью «За вклад в охрану общественного порядка», если смотреть на ситуацию через призму демократических ценностей. С позиции бюрократического аппарата не только не произошло ничего экстраординарного, более того, было бы странно, если бы награждения не случилось. Чтобы объяснить действия министерства, нужно понять, а какое вообще место занимает человек в рамках политического режима, действующего в Казахстане… Главная ирония заключается в том, что министерское решение о награждении – это не издёвка над обществом, а самая искренняя реакция, которой можно было дождаться от казахстанского чиновника.

«Школьные учебники в Казахстане: готовы ли к ним школы, учителя и родители?» — У нас есть стандарты для выпуска хороших учебников, но, к сожалению, нет понимания, как это делать. Родители и педагоги по-разному воспринимают пособия, при этом есть ещё и особый взгляд МОН РК. Пока казахстанская система образования двигается на ощупь, постоянно экспериментируя, школьники занимаются с тем, что есть. А что есть?

FORBES . KZ . «Что могут увидеть иностранные туристы в Казахстане и сколько это стоит» — Казахстан вот уже много лет не оставляет надежды стать туристической Меккой региона и начать зарабатывать на природных красотах и врожденном гостеприемстве. Доля туризма в ВВП Казахстана на сегодняшний день составляет порядка 1%, однако правительство планирует увеличить эту цифру до 8% к 2023. Чтобы достичь цели, в июне 2017 постановлением правительства утверждена Концепция развития туристкой отрасли до 2023. Так же в 2017 было объявлено о создании новой национальной компании Kazakh Tourism, которая ставит перед собой две большие задачи: продвижение туристического потенциала за рубежом и привлечение инвестиций.

VLAST . KZ . «Принуждение к курорту» — Как власть решила использовать традиционные методы имитации демократии в споре вокруг Кок-Жайлау. Вы можете быть «за» курорт Кок-Жайлау или против него, но вам не могут понравиться методы агитации в пользу строительства, которые используются сейчас. Принуждение к симпатии – не лучший способ доказать жизнеспособность идеи, у которой так много противников.

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